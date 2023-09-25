التموين تعلن عن موعد تراجع أسعار السكر في مصر

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الدولة المصرية تستورد السكر، متابعا انه لدينا احتياطي من السكر حتى شهر أبريل المقبل للعام المقبل.

وأضاف إبراهيم عشماوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن نستورد من ٣٠٠ الف الي ٤٠٠ الف طن سكر في السنة، لافتا إلى أن هناك ارتفاع كبير في أسعار السكر في البورصة العالمية.

موعد تراجع أسعار السكر في مصر

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن خلال الفترة المقبلة نشهد انخفاض في أسعار السكر في السوق المحلي، وبعد شهر من اليوم تنتهي هذه الأزمة تماما.

أسباب ارتفاع أسعار السكر في مصر

وتابع الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الشركات الصناعية تستهلك سكر بكميات ضخمة في موسم مولد النبي صلى الله عليه وسلم.