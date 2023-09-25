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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس شعبة المواد الغذائية: سعر كيلو السكر بـ20 جنيها وزجاجة الزيت بـ40

السكر والزيت
السكر والزيت

أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن السكر متوفر في جميع أنحاء الجمهورية.

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وقال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك 65 مليون مواطن يصرفون السكر بالمجان على بطاقة التموين بسعر استرشادي 12.60 جنيه وهذا سعر استرشادي"، لافتا إلى أن "السكر متوافر في الأسواق".

 

وأضاف هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية: "هناك معارض على المستوى الجمهورية، ومعارض أهلا مدارس بمحافظة الجيزة يتوافر فيها السكر بسعر 20 جنيها وكيلو الأرز بـ20 جنيها".

وأشار هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية: "السكر يتوافر في معارض أهلا مدارس بسعر 20 جنيها"، مؤكدا: "لا يوجد أي نقص في السكر بالأسواق وهناك يكفي شعب مصر وضيوف شعب مصر".

وتابع هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية: "هناك العديد من السلع الغذائية تتوافر في معارض أهلا مدارس، ومنها السكر والدقيق والأرز وأيضا الزيت بسعر 40 جنيها".

رئيس شعبة المواد الغذائية السكر الإعلامية عزة مصطفى اتحاد الغرف التجارية اتحاد الغرف المواد الغذائية برنامج صالة التحرير

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