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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحة الإسكندرية: افتتاح مركز السكر النموذجي بمستشفى الجمهورية العام

افتتاح مركز السكر
افتتاح مركز السكر النموذجي بمستشفى الجمهورية العام

افتتحت مديرية الصحة بالإسكندرية، مركز السكر النموذجي بمستشفى الجمهورية العام، وذلك تحت رعاية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وفي إطار الاهتمام بتقديم خدمات صحية مميزة.


وقالت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة أميرة طهيو- في بيان، اليوم /الأحد/- إن المركز يعد نموذجًا متميزًا للمراكز التخصصية التي تخدم فئة كبيرة من المرضى فهو متخصص لمرضى السكري، ويوجد به كل التخصصات الطبية التي يحتاجها مريض السكر، حيث تبدأ زيارته الأولى بفتح ملف في غرفة التسجيل ثم المتابعة داخل عيادات المركز المختلفة حيث توجد عيادات الباطنة والقلب والتغذية والرمد والأوعية الدموية والأعصاب والكلى، بالإضافة إلى خدمات التثقيف الصحي والاستشارات الصحية.


بدورها.. قالت مدير عام الطب العلاجي بصحة الإسكندرية الدكتورة هبة عارف، إن افتتاح المركز جاء إيماناً برسالته في تكامل الخدمات والحد من المضاعفات الناتجة عن مرض السكري من خلال الكوادر الطبية المتميزة، وتطبيقًا لمعايير الجودة الدولية الصحية دون تحميل المريض أي أتعاب مادية، حيث تقدم جميع الخدمات على نفقة الدولة.


من جهته.. أوضح مدير مستشفى الجمهورية الدكتور أحمد إبراهيم، أنه قد تم الافتتاح التجريبي للمركز، واستقبل حتى الآن 150 حالة، وقد لاقى إقبالا من المترددين على المستشفى، حيث يوفر لهم جميع الخدمات في مكان واحد متكامل من خلال رؤية واضحة، وهي أن يكون المركز متميزاً في تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لمريض السكر، بالإضافة لكونه منارة طبية وتعليمية بأعلى جودة طبقاً للمعايير الدولية الصحية.


في سياق آخر.. كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف - بحسب بيان، اليوم - رؤساء الأحياء برفع كفاءة الحدائق والوعي البيئي وزيادة المساحات الخضراء والتشجير.


وذكر البيان أن إدارة الحدائق بحي غرب قامت بزراعة 230 شجرة مثمرة وغير مثمرة بالحدائق العامة ومحور المحمودية ومنطقة بشائر الخير والشوارع بنطاق الحي، فضلا عن تقليم النخيل والأشجار وري الحشائش وتهذيبها ورفع المخلفات. 


بدورها.. أكدت رئيس الحي المهندسة سحر شعبان، أهمية زيادة المساحة الخضراء وتنفيذ مبادرة "100 مليون شجرة"، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.


وفي سياق متصل.. شنت الإدارات المختصة بحي غرب، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات والكافيهات، أسفرت عن إعدام 112 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، وإغلاق وتشميع 5 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية ومواعية الغلق المحددة، وتحرير 24 محضر "صحة وأمن صناعي ورصد بيئي"، و6 إنذارات رخص محلات ومكتب عمل، وإزالة الإشغالات وفتح الطرق وتيسير الحركة.


وأكدت رئيس الحي أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام وصحة المواطن، وأن الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط.

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