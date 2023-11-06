قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، بالاشتراك مع مباحث التموين بعمل حملة أسفرت عن ضبط كميات من السكر معبأة فى أجولة بدون فواتير بدمياط ، لدى أحد التجار بدمياط،..

حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك ، كما يجرى تنفيذ حملات دورية تستهدف كافة المراكز والمدن لمتابعة تلك المنظومة.

ياتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز و محال بيع السلع الغذائية ومتابعة المنظومة التموينية، والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بأسعارها .