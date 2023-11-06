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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط كميات من السكر معبأة فى أجولة بدون فواتير بدمياط

منال عوض
منال عوض

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، بالاشتراك مع مباحث التموين بعمل حملة أسفرت عن ضبط كميات من السكر معبأة فى أجولة بدون فواتير بدمياط ، لدى أحد التجار بدمياط،..

حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك ، كما يجرى تنفيذ حملات دورية تستهدف كافة المراكز والمدن لمتابعة تلك المنظومة.

ياتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز و محال بيع السلع الغذائية ومتابعة المنظومة التموينية، والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بأسعارها .

 

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