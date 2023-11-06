رئيس جامعة دمياط: حريص على نقلة نوعية لكلية العلوم

عقد الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط ، اجتماع مجلس كلية العلوم، بحضور الدكتور محمد أبو دبارة عميد الكلية ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام بمجلس الكلية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع وقضايا تهم الكلية وسبل تطويرها، وأكد رئيس الجامعة، على اعتزازه بكلية العلوم وقيادتها وأساتذتها وعلمائها وجميع منتسبيها، وحرصه الكبير على إحداث نقلة نوعية بها بصفتها من أقدم الكليات بالجامعة وأعرقها، مستعرضاً الرؤية العامة للجامعة على المدي القصير والطويل خلال الفترة القادمة، مؤكداً على ضرورة اتباع معايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد كخارطة طريق للعمل بالكلية؛ إلى جانب معايير جائزة مصر للتميز الحكومي.

وفي الختام استمع رئيس الجامعة الى بعض المقترحات المقدمة من قبل اساتذة كلية العلوم لتطوير العملية التعليمية في الكلية فيما اشار السيد رئيس الجامعة الى انها ستكون من اولوياته في المرحلة القادمة .