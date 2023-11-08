توفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية.. الرئيس السيسي يوجه بقرارات جديدة لتنمية شاملة

أصبحت عبارة "المشروع القومي" مألوفة لدى المصريين بعدما كانت قليلة الذكر في عهود سابقة، حيث إن الدولة تتبنى منذ تسع سنوات مئات من المشاريع القومية العملاقة، وبمجرد الانتهاء من مشروع يبدأ آخر في سلسلة ضخمة تنتهي بالبلاد نحو عصر جديد ونهضة شاملة.

مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، على متابعة تطورات الموقف التنفيذي لأحد هذه المشروعات، وهو المشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر" ضمن نطاق المشروع العملاق "الدلتا الجديدة" الذي يستهدف لاستصلاح أكثر من 2 مليون فدان.

وفي هذا الإطار، اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الاجتماع تناول جهود الدولة في تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر" وعدد من المشروعات الأخرى، حيث اطلع الرئيس على الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير سبل الإمداد والتغذية الكهربائية للمشروعات.

ووجه الرئيس السيسي خلال اللقاء، بتوفير كافة مقومات البنية التحتية المطلوبة لاستكمال أهداف هذه المشروعات الاستراتيجية، في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية والدخل القومي.

واستعرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء المصري، اليوم من خلال تقرير مُفصَّل قدمه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود المنظومة والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أكتوبر من عام 2023 الجاري.

وعند متابعته التقرير، أكد رئيس الوزراء ضرورة بذل أقصى جُهد ممكن في فحص وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص ومتابعتها لتحقيق أفضل استجابات ممكنة بالتوازي مع جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتذليل المعوقات التي قد تواجه المواطنين في تعاملاتهم مع الجهات المقدِمة لتلك الخدمات، بالإضافة إلى العمل على تلبية الطلبات المقدمة من المواطنين وخاصة الشرائح الأولى بالرعاية للاستفادة من المبادرات والبرامج والمشروعات التي تهدف إلى توفير حياة كريمة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه في إطار حرص الحكومة على تحقيق تواصل فعال مع المواطنين من خلال تلقي ورصد الشكاوى عبر القنوات المتنوعة المرتبطة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء؛ تلقت ورصدت المنظومة 147 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر أكتوبر 2023، مُشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات، تم توجيه 120 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 22 ألف شكوى وفقًا للقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 5 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ اللازم بشأنها.

ومن جانبه، قال مدير معهد بحوث الصحراء بمركز البحوث الزراعية، الدكتور رأفت خضر، إن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، مشروع رائد يعمل على توسيع الرقعة الزراعية في مصر ويضاف إليها مليون فدان أخرى "مساحة مشروع الدلتا الجديد"، وهذا يعد إنجازًا غير مسبوق في مجال الزراعة في مصر.

وأضاف خضر في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الأمر المهم في هذا المشروع هو كيفية جلب المياه للأراضي الزراعية، فنحن لدينا مساحات كثيرة من الأراضي الزراعية الصالحة، ولكن لا بد من توافر المياه الصالحة لها.

وأضاف أن مصر عملت جاهدة على ترشيد المياه وبالفعل قامت الدولة بعمل العديد من المشروعات للاستغلال الأمثل للمياه ويوجد العديد من المشاريع التي عملت على تنقية وتحلية مياه الصرف الصحي التي تبلغ في مصر 13 مليار متر مكعب، وبهذه المشروعات تتمكن من استصلاح العديد من الأراضي بمياه جيدة وصالحة.

واختتم خضر قائلاً: الآن يتم زراعة كل المحاصيل لمحاولة التقليل من استيرادها، ويتم أيضًا زراعة المحاصيل التي ليس لها مساحات زراعية كبيرة في مصر مثل الكانولا بجانب محاصيل العلف للحيوان، وهكذا تكون استطاعت أن تقلل العجز الحادث في المحاصيل الاستراتيجية في مصر.

مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

ما هو مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي؟

يعتبر المشروع إضافة ضخمة لـ المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء، ويهدف للتعزيز من استراتيجية الدولة لزيادة نسبة رقعة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية وتوفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة، ويضمن التوسعات الاقتصادية التي تساعد في تحقيق النمو الاقتصادي.

يقام المشروع على مساحة تُقدر بـ500 ألف فدان وهو ضمن مشاريع المشروع القومي الأضخم "الدلتا الجديدة".

يقع على امتداد طريق محور الضبعة، وهو أحد مشروعات الشبكة القومية للطرق.

يهدف مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي إلى توفير منتجات زراعية بجودة عالية، وفي الوقت نفسه بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

يوفر المشروع العديد من فرص العمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك لفئات مختلفة من المواطنين.

يشترك العديد من الشركات الخاصة الزراعية المتخصصة في المشروع.

يحتوي المشروع على شبكة كهرباء داخلية تُقدر بطول 200 كيلومتر.

المشروع مزود بمعدات وتقنيات حديثة من أجل إتمام العمليات الزراعية باختلافاتها وذلك بسرعة وجودة عالية.

المشروع مزود بشبكة طرق سواء فرعية أو رئيسية، وذلك بإجمالي طول يُقدر بـ500 كيلومتر تخدم المشروع

الموقع الخاص بالمشروع قريب من كل من المطارات وموانئ التصدير، بالإضافة إلى المناطق الصناعية ومحاور رئيسية.

يهدف المشروع إلى سد الفجوة داخل السوق المحلية ما بين كل من الإنتاج والاستيراد.

أثناء فترة جائحة كورونا، كان هناك مساهمات كبيرة للمشروع في توفير المنتجات الزراعية لمختلف المواطنين.