منها أكبر مصنع في الشرق الأوسط واكتفاء ذاتي..ماذا حققت مصر في الزراعة؟

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، أضخم مصنع لإنتاج البطاطس النصف مقلية في الشرق الأوسط بمنطقة شرق العوينات بطاقة 20 طنا في الساعة، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من كبار الدولة.

الرئيس السيسي

توشكي تصل نهاية العام 500 ألف فدان

وفي بداية المؤتمر، أكد اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، أنه يتم العمل على ترشيد المياه في بعض الزراعات، خاصة في الزراعات التحميلية، مشيرا إلى أن ذلك ساعدنا على زيادة 20 ألف فدان على المساحة المنزرعة في شرق العوينات وتوشكى.

وقال توفيق سامي توفيق، خلال كلمته التي ألقاها، بمؤتمر بدء موسم حصاد القمح بشرق العوينات، وافتتاح مصنع لإنتاج البطاطس، تحت أنظار الرئيس السيسي، أن إجمالي المساحة المنزرعة زادت ووصلت إلى 550 ألف فدان.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، أنه بنهاية عام 2022 بلغت المساحة المستصلحة ألف فدان 250 فدان وتم إضافة اليوم 100 ألف فدان لتصبح المساحة المستصلحة في توشكى 350 ألف فدان.

ولفت: أثناء افتتاح موسم حصاد القمح بشرق العوينات وافتتاح مصنع إنتاج البطاطس، أن المستهدف في عام 2023 سوف يتم إضافة 30 ألف فدان في منطقة شرق العوينات، وبذلك تصبح المساحة المستصلحة في العوينات 220 ألف فدان، مؤكداً أنه من المخطط إضافة من 200 إلى 250 ألف فدان في توشكا.

للواء توفيق سامي توفيق

ترشيد استخدام المياه في المشروعات

ومن جانيه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مخزون المياه الجوفية يتم التعامل معه طبقا للمعايير العالمية منعا للهدر، مشيرا إلى أنه لا بد من التأكد من استخدام نظم الري الحديثة في كافة الزراعات.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال، احتفالية موسم حصاد القمح، بشرق العوينات، وافتتاح مصنع لإنتاج البطاطس، أن نظم الري الحديثة لا بد من اتباعها، وذلك منعا لهدر المياه.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا نحرص على تحقيق أقصى استفادة من المياه المتاحة بنظم ري حديثة، ونتحدث في أن منطقة توشكى نستهدف زراعة 700 ألف فدان، والتي تساوي مساحة محافظتين والمليون فدان في شرق العوينات وتوشكى تعادل 3 محافظات.

وتابع الرئيس: مخزون المياه الجوفية يتم التعامل معه طبقا للمعايير العالمية منعا لهدره، مشيرا إلى أنه لا بد من التأكد من استخدام نظم الري الحديثة في كافة الزراعات.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنَّ مشروع شرق العوينات يدعم زيادة محاصيل معينة تحتاجها الدولة لكي يتمّ الاستفادة منها من السوق المصرية، كما يدعم منتجات استراتيجية مثل القمح الذي تستورد منه مصر كميات كبيرة جدًا، مبينًا أنه كلما تمّ سدّ هذه الفجوة كلما يجرى تأمين القمح كمحصول استراتيجي مهم.

وأشاد الرئيس السيسي، بزراعة وادي الشيح خصوصًا أن المكان كان يصعب الزراعة به، مشيرًا إلى أنَّ المستثمر المصري استخدم تقنية مختلفة رغم أن الأرض كانت غير صالحة للزراعة وزرعها بالقمح ومحصولات أخرى، وهذا يدل على الإرادة والإصرار واستخدام العلم في محله، إذ تمّ استصلاح 10 آلاف فدان بالمنطقة، موجهًا باستكمال المشروع خصوصًا أنه يوفر فرص عمل للشباب.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بإنجاز مشروع شرق العوينات ومصنع البطاطس، في فترة وجيزة قدّرت بنحو عامين.

وأشار إلى أنّ التخطيط لجلب كثافة سكانية من الدلتا والصعيد إلى شرق العوينات، أمر مهم، خاصة مع وجود فرص عمل.

وأضاف الرئيس السيسي، أنّه حال حدوث أي أزمة في سلاسل التوريد الخاصة بالقمح، تدفع الدولة الثمن سواء بالتكلفة، أو عدم الوفرة.

الرئيس السيسي

دعوة الرئيس لرجال الأعمال والمستثمرين

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنّ الدولة تدعو رجال الأعمال والمستثمرين دائما، للعمل في المشروعات الجديدة التي تفتتحها، موضحا أنّ مشروع شرق العوينات الذي يجري افتتاحه الآن متاحا لكن بشروط، وهي الحفاظ على حجم الأراضي بالدورة الزراعية التي تخدم المحاصيل الاستراتيجية.

ومن جانبه، أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أننا نستهدف الوصول لـ 4 ملايين طن من القمح هذا العام، مشيرا إلى أن مثل هذا الوقت من العام الماضي حققنا 1.4 مليون طن توريد من القمح.

وقال على المصيلحي، إنه أبشر بموسم متميز من توريد القمح، مؤكدا أنه كلما زاد المنتج المحلي، يتم تقليل الضغط على العملة، وعدم اللجوء إلى الاستيراد من الخارج.

وأضاف إننا نستهدف هذا العام 4 مليون طن وتم تسديد حوالي 21 مليار جنيه للمزارعين، وتم صرف 18 مليار جنيه للمزارعين ونضع خطة ونحن قمنا بتسعير الطن بحوالي 10000 جنيه للطن و4 ملايين طن تكلفتهم حوالي 40 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز.

ولفت: أن رغيف الخبز لايزال ب 5 قروش ونحن نقوم بتسديد ما تم توريده للمزارعين خلال 48 ساعة.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لديها الآن احتياطي يصل لـ 7 شهور من السكر، مشيرا إلى أنه لا يوجد أزمة سكر في مصر، ولذلك نحافظ على المخزون من السكر.

وقال إن محصول الأرز يتجاوز الاحتياطي الاستراتيجي 3 أشهر، إضافة إلى أن سلعة المركون أحد البدائل للأرز على بطاقة التموين.

الرئيس السيسي

أسعار توريد القمح غير مسبوقة

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الزيوت عانينا كثيرا فيها خلال الحرب الروسية الأوكرانية وارتفعت الأسعار بدرجة غير مسبوقة، ولكن لدينا 4 أشهر احتياطي استراتيجي، مؤكدا أنه تم زراعة 150 ألف فدان زراعات تعاقدية.

وأوضح وزير التموين، إن الحرب السودانية ـ السودانية والتي تسببت في حدوث قلق في خط الإمداد الخاص باللحوم الحية من السودان، معقبًا: "بطمن الجميع أنه بتوقيع الهدنة خلق حالة من الانتظام وتم تجميع حوالي من 3000 لـ 4000 رأس موجودة على الحدود"، "أنه تم الاتفاق على توفير اللحوم الحية من جيبوتي استعدادًا لعيد الأضحى المبارك".

ولفت علي مصيلحي، خلال كلمته التي ألقاها، ببدء موسم حصاد القمح بشرق العوينات، وافتتاح مصنع إنتاج البطاطس، أن محصول الأرز يتجاوز الإحتياطي الإستراتيجي 3 أشهر.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أن المساحة المنزرعة 3.2 مليون فدان قمح، و متوسط الإنتاج من 18_20 أردب في الفدان، مضيفاً أنه تم إعادة دراسة الأسعار وذلك بناء على الأسعار العالمية المتاحة.

وأضاف "المصيلحي" أثناء افتتاح موسم حصاد القمح في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم التوافق في مجلس الوزراء على سعر القمح 1500 جنية للأردب، مؤكداً أن هذا الرقم غير مسبوق من قبل في سعر القمح المصري.

وقال على المصيلحي: أبشر بموسم متميز من توريد القمح، مؤكدا أنه كلما زاد المنتج المحلي، يتم تقليل الضغط على العملة، وعدم اللجوء إلى الاستيراد من الخارج.

وقال إننا جميعا رأينا الخير ينبع من توشكى التي بدأ التفكير فيها منذ عام 97، ثم الآن ترى أكثر من 150 ألف فدان لزراعة القمح فقط، وتنتج حوالي 450 ألف طن قمح ومثلها الفرافرة وعين دالة وشرق العوينات.

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

وأضاف أن موسم حصاد القمح وعدد من المحاصيل في شرق العوينات؛ ومشاركته في بدء موسم حصاد القمح بشرق العوينات؛ أن لولا الإرادة السياسية وتوفير الإمكانات ما كان هذا الإنجاز على أرض الواقع الآن.

ثم شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية موسم حصاد القمح، بشرق العوينات، وافتتاح مصنع لإنتاج البطاطس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان “ البنية التحتية لمشروع توشكى”.

وبعد لك، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعمل جولة تفقدية لمتابعة موسم حصاد القمح ومصنع إنتاج البطاطس وثلاجات تقاوي البطاطس بمنطقة شرق العوينات.

وأستمع الرئيس السيسي للشرح التفصيلي لعدد من المشروعات بشرق العوينات.

7.5 مليار صادرات المنتجات الزراعية

أكد السيد القصير وزير الزراعة، أنه لأول مرة نصل إلى 6 ونصف مليون طن من الإنتاج الزراعي في مصر، المعد للتصدير، وذلك بعائد 3.3 مليار دولار.

وقال القصير، خلال حديثه مع الرئيس السيسي خلال جولته التفقدية لعدد من المشروعات بشرق العوينات، أن إجمالي المصدر من المنتجات الزراعية يأتي بقيمية 7.5 مليار دولار.

وتابع وزير الزراعة، أنه يتم زراعة 540 الف فدان من البطاطس، مؤكدا أنه تم التصدير لروسيا العام الماضي بإجمالي 270 الف طن وهذا العام 380 ألف طن.

ويعد مشروع شرق العوينات ثاني أكبر مشروع زراعي عملاق بجنوب مصر لزراعة القمح بمساحة تتجاوز 186 ألف فدان وتقع منطقة شرق العوينات في الجزء الجنوبي الغربي لمصر على بعد 365 كم جنوب واحة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد على بعد 500 كيلومتر من بحيرة ناصر حيث التربة الغنية والخالية من الملوثات؛ ما يجعلها مثالية، وتبلغ مساحتها 528 ألف فدان مقسمة إلى قطع نصفها موزع على شركات زراعية تنتج محاصيل متنوعة تقدر بنحو 3 ملايين طن سنويا.