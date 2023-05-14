علاء عابد: استجابة الرئيس لقضية الإشراف القضائي ضمانة لانتخابات نزيهة أمام العالم

وجه النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وجميع كوادر الحزب بالمحافظات، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه البادرة بإجراء حوار بين جميع الأحزاب المصرية، كما توجه بالشكر لإدارة الحوار وتبنيها قضية الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات، مثمنا استجابة الرئيس الفورية لها.

وأوضح عابد فى كلمته بالجلسة الأولي للمحور السياسي بالحوار الوطني فى قضية النظام الانتخابي، أن استجابة الرئيس خير ضمانة لانتخابات نزيهة أمام العالم وتؤكد أن البرلمان المصري رائد وليس مقلدا.

وتابع: الهدف من العملية الانتخابية تمثيل لجميع فئات المجتمع داخل البرلمان من خلال مشاركة حقيقية للجميع، لافتا إلي البند الخامس بدأت الحوار عند عبارة " مصر أولا" لنجنب مصالحنا جانبا وننظر لمصلحة المواطن الذي ينتظر الكثير من هذا الحوار.

وأوضح أن أي عملية انتخابية فى العالم لا بد أن تحقق ٣ شروط وهي الأيديولوجية الفكرية والأيديولوجية الجغرافية، والتمثيل المناسب داخل البرلمان ، بالإضافة أن النظام الانتخابي بالقائمة النسبية بينها الاصطدام واضح بالمادة ١٤٢ من الدستور بشأن نسبة المرأة والشباب والعاملين بالخارج والفلاحين، اصطدام بالمواد ١١'١٢"١٢ من قانون الانتخابات فيما يتعلق بالطعن على العملية الانتخابية.

وقال عابد إن القائمة المغلقة يتوافق عليها الأحزاب وممثلو داخل البرلمان بأكثر من ١٦ حزبا وتنسيقية شباب الأحزاب، موضحا أن التجربة المصرية البرلمانية هي الرائدة فى المنطقة وملهمة للمنطقة المحيطة، مشددا على أن نظام الفردي والقائمة المغلقة هو الأمثل لأن النسبية تعرضت للطعن عدة مرات من المحكمة الدستورية.