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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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العضو المنتدب لشركة TMA: الرئيس السيسي أوضح التزاما شديدا لحماية البيئة والإنتاج بمصر

دياجو لوريز، العضو
دياجو لوريز، العضو المنتدب لشركة TMA

أكد دياجو لوريز، العضو المنتدب لشركة TMA، أن الشركة تعمل في مجالإنتاج البطاطس، وقمنا بإنتاج آلاف البطاطس، حول العالم لدعم هذا المشروع.

 

وقال دياجو لوريز، خلال كلمته التي ألقاها، ببدء موسم حصاد القمح بشرق العوينات، وافتتاح مصنع إنتاج البطاطس، إن الرئيس السيسي، أوضح التزاما شديدا لحماية البيئة والإنتاج في مصر، وفقا لتوصيات مؤتمر المناخ، بوجود سوق صديق للبيئة.

 

وتابع ، العضو المنتدب لشركة TMA، تم إنتاج الأطنان من البطاطس المقلية باستخدام أحدث التكنولوجيات حول العالم، وبما يتوافق مع حسن استخدام الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون.

 

إنجاح هذا المشروع

وتابع، نفخر بالمشاركة في هذا المشروع، وأشكر الرئيس السيسي والحكومة المصرية، والشركاء الاستراتيجيين لمساهمتهم في إنجاح هذا المشروع.

انتاج البطاطس شركة TMA دياجو لوريز موسم حصاد القمح توصيات مؤتمر المناخ

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