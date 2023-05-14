عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللواء توفيق سامي: مبدأنا الزراعة النظيفة بمراكز البحوث ونستغل كل قطرة مياه

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر افتتاح موسم القمح بشرق العوينات.

 

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد 14 مايو 2023 ، موسم حصاد القمح وعدد من المحاصيل في شرق  العوينات، في أضخم مشروع لإنتاج القمح، ومنذ حوالي 8 سنوات  شهدت مصر جهودًا عظيمة للتوسع في حجم الرقعة الزراعية وزيادة المحاصيل لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية كالقمح وغيرها من المحاصيل الهامة.

 

يذكر أن مشروع شرق العوينات، يُعد ثاني أكبر مشروع زراعي عملاق بجنوب مصر لزراعة القمح بمساحة تتجاوز 186 ألف فدان، التي تقع في شرق العوينات بالجزء الجنوبي الغربي لمصر على بُعد 365 كم، جنوب واحة الداخلة في محافظة الوادي الجديد، على بُعد 500 كم من بحيرة ناصر، حيث التربة الغنية والخالية من الملوثات، ما يجعلها مثالية، وتبلغ مساحتها 528 ألف فدان مقسمة إلى قطع نصفها موزع على شركات زراعية تنتج محاصيل متنوعة تقدر بنحو 3 ملايين طن سنويًّا.

 

قال اللواء توفيق سامي توفيق ؛ إن مبدأنا الزراعة النظيفة في مراكز البحوث الزراعية وذلك يميز إنتاجنا ؛ مضيفا أنه جاري حصاد مايزيد على 300 ألف فدان بشرق العوينات  و 146 الف فدان  وفي توشكى 150 ألف فدان وفي عين دله 4000 فدان والفرافرة 4500 فدان وذلك يحقق حوالي 750 الف طن.

 

وأضاف توفيق سامي توفيق خلال حفل افتتاح موسم القمح بشرق العوينات، أن من المستهدف إضافة 230 ألف فدان هذا العام والعوينات 30 ألف فدان وفي توشكى 200 ألف فدان لتصبح إجمالي 530 الف فدان ويحقق مايزيد عن مليون طن قمح.

 

وتابع أنه تم تنفيذ زراعة ما يزيد عن مليون ونصف نخلة في مشروع التمور وتجهيز المساحة المتبقية ؛ مشيرا إلى أننا نقوم بعمل البحوث في مجال الزراعة التي توفر في استخدام المياه ونستغل كل قطرة مياه.

الاستراتيجية أكبر مشروع استراتيجي افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

شوبير يكشف عن فريق مفاجأة يشارك مع الأهلي والوداد بمونديال الأندية 2025

عذر قهرى.. ميار الببلاوى تفجر مفاجأة جديدة فى قضية وفاء مكى

شوبير يفتح النار على أوسوريو مدرب الزمالك

بعد دعوى النادي الأهلي.. قرار عاجل من مجلس الدولة في أزمة كهربا

الجنيه يستعيد عافيته.. الدولار يتراجع في العقود الآجلة وسعره الآن بالبنوك

انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب اليوم الأحد 14-5-2023

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يشاهد بثا مباشرا لموسم حصاد القمح عبر تقنية الفيديو كونفرانس

فرصة لسكان القاهرة.. سجل من هذا الرابط لبدء مشروعك والحكومة تدعمك

ظروف صحية.. اعتذارات ريهام سعيد لممدوح وافى وأحمد راتب والبرنامج

رخصته منتهية.. ضبط سائق ميكروباص تعمد تعطيل حركة المرور بالقاهرة

ميتسوبيشي ميراج الهاتشباك 2023 بـ 480 ألف جنيه

مسئول أمريكي سابق يكشف عن الخسارة الهائلة في المعدات المقدمة من أمريكا لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتعمل 3 حاجات يومية.. ما سر جمال ونضارة بشرة جومانا مراد؟

تنقذ الملايين من السرطان ..قصة حصول مصرية باليابان على أفضل رسالة دكتوراه

جدل تحكيمي وأخطاء بالجملة.. الزمالك في ورطة بعد الخسارة من الإسماعيلي

أستاذ أمراض صدرية: فيروس كورونا أصبح مثل الإنفلونزا وسهل التعامل معه

فيديو

معلّم كالأب.. طالبات هندسة الأزهر يكرّمن أستاذهن بهذه الطريقة والأخير يرد| فيديوجراف

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ