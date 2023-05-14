اللواء توفيق سامي: مبدأنا الزراعة النظيفة بمراكز البحوث ونستغل كل قطرة مياه

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر افتتاح موسم القمح بشرق العوينات.

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد 14 مايو 2023 ، موسم حصاد القمح وعدد من المحاصيل في شرق العوينات، في أضخم مشروع لإنتاج القمح، ومنذ حوالي 8 سنوات شهدت مصر جهودًا عظيمة للتوسع في حجم الرقعة الزراعية وزيادة المحاصيل لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية كالقمح وغيرها من المحاصيل الهامة.

يذكر أن مشروع شرق العوينات، يُعد ثاني أكبر مشروع زراعي عملاق بجنوب مصر لزراعة القمح بمساحة تتجاوز 186 ألف فدان، التي تقع في شرق العوينات بالجزء الجنوبي الغربي لمصر على بُعد 365 كم، جنوب واحة الداخلة في محافظة الوادي الجديد، على بُعد 500 كم من بحيرة ناصر، حيث التربة الغنية والخالية من الملوثات، ما يجعلها مثالية، وتبلغ مساحتها 528 ألف فدان مقسمة إلى قطع نصفها موزع على شركات زراعية تنتج محاصيل متنوعة تقدر بنحو 3 ملايين طن سنويًّا.

قال اللواء توفيق سامي توفيق ؛ إن مبدأنا الزراعة النظيفة في مراكز البحوث الزراعية وذلك يميز إنتاجنا ؛ مضيفا أنه جاري حصاد مايزيد على 300 ألف فدان بشرق العوينات و 146 الف فدان وفي توشكى 150 ألف فدان وفي عين دله 4000 فدان والفرافرة 4500 فدان وذلك يحقق حوالي 750 الف طن.

وأضاف توفيق سامي توفيق خلال حفل افتتاح موسم القمح بشرق العوينات، أن من المستهدف إضافة 230 ألف فدان هذا العام والعوينات 30 ألف فدان وفي توشكى 200 ألف فدان لتصبح إجمالي 530 الف فدان ويحقق مايزيد عن مليون طن قمح.

وتابع أنه تم تنفيذ زراعة ما يزيد عن مليون ونصف نخلة في مشروع التمور وتجهيز المساحة المتبقية ؛ مشيرا إلى أننا نقوم بعمل البحوث في مجال الزراعة التي توفر في استخدام المياه ونستغل كل قطرة مياه.