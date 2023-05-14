الحالة المرورية اليوم الأحد 14 مايو

استعرضت مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي الفضائية؛ الحالة المرورية بأهم شوارع وميادين القاهرة الكبرى اليوم السبت 13 مايو 2023 عبر تطبيق جوجل للخرائط.

وظهر طريق صلاح سالم باللون الأخضر الذي يعبر عن السيولة المرورية طريق الدائري ومحور 26 يوليو حتى المهندسين بهم أيضا سيولة مرورية مع وجود بعض الكثافات.

وأوضحت أن محور 26 يوليو في الاتجاهين يظهر باللون الأخضر تعبيرا عن السيولة المرورية الكبيرة، بالإضافة إلى ان أعلى كوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين به سيولة مرورية مع وجود بعض الكثافات المتقطعة وحتى إمتداد رمسيس وغمرة بها بعض الكثافات ؛ بالأضافة إلى أن كوبري 15 مايو به سيولة مرورية حتى منطقة التحويلات .

ونوهت إلى أن نسبة السيولة المرورية العالية قد تؤدي إلى زيادة السرعات، منوهة إلى ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة حتى لا تؤدي السيولة إلى وقوع حوادث، مشيرة إلى أن رقم إغاثة الطرق هو 012‪21110000