الولايات المتحدة تثمن جهود الرئيس السيسي في التوصل للهدنة بين إسرائيل وغزة

ثمنت الولايات المتحدة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الدبلوماسية المهمة التي قادت إلى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف البيت الأبيض في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأحد- "إننا ممتنون لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين".

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة ترحب بإعلان الليلة الماضية عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة بوساطة الحكومة المصرية بعد ما يقرب من خمسة أيام من القتال.

وأكد البيت الأبيض في بيانه أن المسؤولين الأمريكيين عملوا عن كثب مع الشركاء الإقليميين لتحقيق هذه الهدنة لوقف الأعمال العدائية لمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح واستعادة الهدوء لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.