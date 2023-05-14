الرئيس السيسي يشاهد بثا مباشرا لموسم حصاد القمح عبر تقنية الفيديو كونفرانس

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بثا مباشرا لموسم حصاد القمح عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد 14 مايو 2023 ، موسم حصاد القمح وعددا من المحاصيل في شرق العوينات، في أضخم مشروع لإنتاج القمح.

شهدت مصر منذ حوالي 8 سنوات جهودًا عظيمة للتوسع في حجم الرقعة الزراعية وزيادة المحاصيل لتحقيق الأمن الغذائي ، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية كالقمح وغيرها من المحاصيل الهامة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نحرص على تحقيق أقصى استفادة من المياه المتاحة بنظم ري حديثة، ونتحدث في أن منطقة توشكى تستهدف زراعة 700 الف فدان، والتي تساوي مساحة محافظتين والمليون فدان في شرق العوينات وتوشكى تعادل 3 محافظات.