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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جوتيريش يؤكد صعوبة إحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لوكالة رويترز الإخبارية ، اليوم الأربعاء، إنه سيكون من الصعب إحياء اتفاق تاريخي سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بشكل آمن إلى البحر الأسود، والتي انسحبت منه روسيا في يوليو الماضي بسبب شكاوى بشأن صادراتها.

وقال جوتيريش :" نحن نواصل جهودنا.. لكنه سيكون صعبا".

وأضاف جوتيريش أن الهدف هو أن تتفق روسيا وأوكرانيا على السماح بحرية الملاحة لبعضهما البعض، لكنه اعترف بأن ذلك غير مرجح. 

وشنت روسيا الحرب على أوكرانيا في فبراير العام الماضي.

وألقت الأمم المتحدة باللوم على الحرب الروسية بسبب تفاقم أزمة الغذاء العالمية. 

وتعتبر كل من أوكرانيا وروسيا كلاهما مصدران رئيسيان للحبوب، وتعد روسيا أيضًا موردًا كبيرًا للأسمدة للعالم.

ويعمل مسؤولو الأمم المتحدة على محاولة إحياء اتفاق حبوب البحر الأسود، الذي انسحبت منه روسيا بعد عام من التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، حيث اشتكت من أن صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة تواجه عقبات، ومن عدم وصول ما يكفي من الحبوب الأوكرانية إلى بلدان أخرى. بحاجة.

وفي حين أن الصادرات الروسية من الغذاء والأسمدة لا تخضع للعقوبات الغربية التي فرضت بعد الحرب، إلا أن روسيا قالت إن القيود على المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين أعاقت الشحنات، ولإقناع روسيا بالموافقة على اتفاق البحر الأسود العام الماضي، قال مسؤولون في الأمم المتحدة إنهم سيساعدون في تسهيل الصادرات الروسية.

وأطلقت أوكرانيا ما تسميه ممر التصدير المؤقت في أغسطس الماضي للسماح بالصادرات الزراعية كترتيب بديل، وغادر أكثر من 700 ألف طن متري من الحبوب الموانئ الأوكرانية عبر الطريق الجديد.

وتم تصدير ما يقرب من 33 مليون طن متري من الحبوب الأوكرانية بموجب اتفاق البحر الأسود.

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