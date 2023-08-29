5 محاور| بحوث الصحراء: مشروع مستقبل مصر يستهدف سد الفجوة الغذائية

قال الدكتور صفي الدين متولي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، إن أهم أهداف مشروع مستقبل مصر هو سد الفجوة الغذائية، حيث بدأ المشروع بـ 150 ألف فدان ووصلت المساحة التي يتم العمل عليها الآن لـ 2.2 مليون فدان.



مشروع مستقبل مصر يستهدف سد الفجوة الغذائية



وأضاف صفي الدين متولي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن إضافة هذه المساحة لخريطة المساحة الزراعية لم تكن سهلة، موضحًا أن هذه المنطقة شهدت زراعة محاصيل تساهم بشكل مباشر في سد الفجوة الغذائية.



وأوضح نائب رئيس مركز بحوث الصحراء أنه تم اتباع 5 محاور رئيسية في مشروع مستقبل مصر؛ توسيع الرقعة الزراعية وتحديد نوعيات الغذاء وفرض ثقافات غذائية جديدة، بجانب وضع محاصيل جديدة على خريطة الزراعة المصرية للتأقلم مع التغيرات المناخية.