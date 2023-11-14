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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

طقس
طقس

كشف محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس في مصر خلال الساعات القليلة المقبلة.

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أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر هذه المناطق من طقس اليوم


وقال محمود القياتي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك أمطار حاليا على عددا من المحافظات في جمهورية مصر العربية،  مضيفا أن الأمطار مستمرة من بسيطة إلى متوسطة على محافظات شمال السواحل، وتنعدم فرص سقوط الأمطار غدا علي محافظة القاهرة.

أضاف محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن بالإضافة إلى نشاط للرياح مصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على بعض المناطق، بالإضافة إلى أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد.

وتابع: بالإضافة إلى شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على طرق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.
 


 

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