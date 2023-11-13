أخبار التوك شو| أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر المواطنين بشأن الطقس.. وحقيقة ظهور وباء جديد يهدد العالم بسبب الحرب البيولوجية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والملفات المهمة، نرصد أبرز ما جاء فيها في سياق التقرير التالي:

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تقلبات جوية حادة، مضيفة أن البلاد متأثرة بمنخفض جوي تسبب في سقوط أمطار رعدية.

تحدث المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن لقاءات الرئيس السيسي مع قادة وزعماء عدد من الدول العربية والإسلامية بالرياض أمس، على هامش القمة العربية الإسلامية، موضحا أن الرئيس السيسي التقى نظيره التركي للمرة الثانية بعدما كان هناك لقاءً في الهند قبل ذلك.

استعرضت الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في البرلمان، اليوم، عن أهمية اتفاقية تأسيس "شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إليها.

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الحرب العالمية الثانية حدث بعدها مشاكل كبيرة في الأمراض، وظهرت موجة كبيرة من الأوبئة، بالإضافة إلى انتشار الطاعون؛ بسبب كمية الجثث التي خلفتها الحرب، الولايات المتحدة وإسرائيل من أكبر دول العالم ممن لديهما أسرار الحرب البيولوجية الخطيرة، لافتا إلى أن اليابان أول دولة في العالم استخدمت الحرب البيولوجية ضد الصين؛ مما ساعد في تدمير اقتصادها بأقصى سرعة.

أكد الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن أسلحة الدمار الشامل تنقسم إلى 3 أنواع وهي نووية وكيميائية وبيولوجية، موضحا أن النوعين الأول والثاني من السهل اكتشاف استخدامها، وأن مرض الكوليرا متوقع ظهوره في قطاع غزة نتيجة عدم وجود مياه شرب، وتبدأ مرحلة بالجفاف ووصولا لحالة من العصبية وانتهاء إلى الوفاة في حال توافر علاج له.

كشف فتحي أبو وردة مستشار وزير الصحة الفلسطيني، أخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

قالت الطفلة جوري، أحدى محاربات السرطان بقطاع غزة، إنها كانت بحاجة للحصول على جرعات الكيماوي..ولكنها لم تكن متوفرة في غزة، ولذلك تم نقلي إلى مصر.

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن الأمن الغذائي في مصر مستقر 100%، وهذا ليس كلاما مرسلاً ولكن واقعياً، فالمنتجات متوفرة في كل المحال الصغيرة أو الكبيرة، ولا يوجد منتجات منقوصة، وهذا قَوْلٌ واحدا.

أكد ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص بالشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، أن مصر تقوم بدور حيوي وهام في إيصال المساعدات الإنسانية.

وزيرة الهجرة: المصريون في الخارج من أهم أسس التنمية داخل مصر.. وتعلن مفاجأة سارة بشأن مبادرة استيراد السيارات

حلت السفيرة سها الجندي، وزير الهجرة والمصريين بالخارج، ضيفة ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، وتحدثت خلال اللقاء عن استعداد المصريين في الخارج للانتخابات الرئاسية، فضلا عن مبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين في الخارج.

انهارت الإعلامية نهال طايل، من البكاء، على الهواء، بعد أن استمعت إلى مأساة ياسمين التي حرمت ابنه طيلة 9 سنوات، بعد أن قرر زوجه السابق وأهله أخذه منها، وإعطائها حقنة هلوسة لتنفيذ فعلتهم.

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن ظاهرة التنمر والتحرش ظاهرة خطيرة وبها انتهاك لحقوق الإنسان وهي جديدة على المجتمع المصري ومع تغليظ العقوبة تتراجع، موضحا أن القوانين ليست هي الرادعة، إلا أن الردع العام هو معرفة المواطنين بتغليظ العقوبة.