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أبو العينين: تأسيس شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات فرصة لزيادة الربط مع القارة| فيديو

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

استعرضت الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في البرلمان، اليوم، عن أهمية اتفاقية تأسيس "شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إليها.

أكد النائب محمد أبو العينين، ضرورة تعظيم الاستفادة من الدراسات المتخصصة بشأن تطوير المشروعات الجديدة المرتبطة بالقارة الإفريقية.


وقرر مجلس النواب خلال جلسته، الموافقة على ما يلي:


1. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.


2. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.


وأشار أبو العينين، إلى أن أهمية الشركة، تأتي، في ضوء عدد من الدراسات وتطوير المشروعات الحالية، ودراسة المشروعات الجديدة بشكل جيد، لا سيما وأن لدينا مشروعات ضخمة بالفعل حاليا تربط بين مصر وإفريقيا.

وأكد النائب محمد أبو العينين، أنه آن الأوان أن نعظم الاستفادة من هذه الاتفاقيات بشكل جدي، والعمل على تعظيم القيمة المضافة للعمل في إفريقيا.

ولفت أبو العينين، إلى أن غياب البنية التحتية في إفريقيا؛ يعمل على زيادة فرص الاستثمار المصري في القارة، مشيرا إلى أن هناك على سبيل المثال نحو 600 مليون مواطن فى القارة الإفريقية يفتقدون الكهرباء.

ونوه بضرورة البدء في إعداد مبادرات ودراسات متخصصة، وتعظيم الاستفادة؛ لكي تلعب مصر دورا كبيرا في إفريقيا.

أبو العينين إفريقيا تطوير المشروعات صالة التحرير النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

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