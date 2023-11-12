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رئيس التحرير
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برلمان

أبو العينين: آن الأوان لتعظيم القيمة المضافة للعمل بإفريقيا.. وأطالب بتعزيز الدراسات المتخصصة بشأن تطوير المشروعات المرتبطة بالقارة

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

أبو العينين خلال الجلسة العامة:

• لدينا مشروعات ضخمة تربط مصر وإفريقيا
• أطالب بالبدء في إعداد مبادرات ودراسات متخصصة لكي تلعب مصر دورا كبيرا في إفريقيا
• غياب البنية التحتية في إفريقيا يزيد فرص الاستثمار المصري بالقارة

 

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أهمية اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إليها، مشددا على ضرورة تعظيم الاستفادة من الدراسات المتخصصة بشأن تطوير المشروعات الجديدة المرتبطة بالقارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقريري اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الإفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية، وعن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.

وأشار أبو العينين، إلى أن أهمية الشركة تأتي في ضوء عدد من الدراسات وتطوير المشروعات الحالية ودراسة المشروعات الجديدة بشكل جيد، لاسيما وأن لدينا مشروعات ضخمة بالفعل حاليا تربط بين مصر وإفريقيا.

وقال وكيل مجلس النواب: آن الأوان أن نعظم الاستفادة من هذه الاتفاقيات بشكل جدّي، والعمل على تعظيم القيمة المضافة للعمل في إفريقيا.

ولفت إلى أن غياب البنية التحتية في إفريقيا يعمل على زيادة فرص الاستثمار المصري في القارة، لافتا إلى أن هناك على سبيل المثال نحو  600 مليون مواطن فى القارة الإفريقية يفتقدون للكهرباء.

وأشار أبو العينين، إلى ضرورة البدء فى إعداد مبادرات ودراسات متخصصة وتعظيم الاستفادة لكي تلعب مصر دورا كبيرا في إفريقيا.

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