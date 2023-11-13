عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المبعوث الأمريكي الخاص بالشؤون الإنسانية: مصر تقوم بدور كبير في ملف المحتجزين

ديفيد ساترفيلد
ديفيد ساترفيلد

أكد ديفيد ساترفيلد  المبعوث الأمريكي الخاص بالشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، أن مصر تقوم بدور حيوي وهام في إيصال المساعدات الإنسانية.

txt

المبعوث الأمريكي الخاص بالقضايا الإنسانية: نقص الوقود في شمال غزة سببه حماس لأنها كانت تسيطر عليه

txt

المبعوث الأمريكي الخاص بالقضايا الإنسانية: نستهدف من حرب غزة أكبر قدر من النتائج

وأضاف: “لم يكن القيام باي شيء في رفح ممكناً دون مساعدة استثنائية والتزام من الحكومة المصرية  بإضافة لدورها المهم الحاسم  في خروج مزدوجي الجنسية و مصر تقوم بدور كبير في ملف المحتجزين، ونعمل معها”.


وتابع خلال  لقاء عبر برنامج  "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  on، قائلاً :  “غزة تحتاج لمساعدات دولية وليست مصرية وعربية فقط. حي تحتاج غزة تحتاج الكثير من المساعدات، وننسق هذا مع مصر وإسرائيل”.


وواصل : في الوقت الذي ندعم الهدف من حملة إسرائيل لتكون غزة خالية من حماس. تحدثنا أيضاً عن الأمل في عقد هدنة إنسانية في غزة ومكنا من إعادة الاتصالات إلى غزة لأنها مهمة للأهالي.


وأتم : “ نرحب بالمساعدة الإنسانية القادمة عن طريق مصر، والمساعدات لا تكفي ونعمل مع مصر وإسرائيل لإدخال أكثر”.

المبعوث الامريكي مصر المساعدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

خريطة سقوط الأمطار .. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

مفاجأة.. النيابة العامة تكشف شهادات مروجي الأكاذيب عن حفلة المنصورية

7 كلمات بين السجدتين.. رددها يفتحها الله عليك فتحا يتعجب منه أهل السموات والأرض

ترشيحاتنا

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

مفاجأة.. النيابة العامة تكشف شهادات مروجي الأكاذيب عن حفلة المنصورية

بالرغم من الضربات الأمريكية.. هجوم صاروخي على قاعدة حقل العمر الأمريكية بسوريا

حسن مصطفى: موديست لا يصلح للأهلـي .. والدبيس أفضل بديل لـ"معلول"

غضب داخل الأهلي.. خالد بيبو يظهر العين الحمراء بعد التعادل مع الجونة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف آخر تطورات حالة هانى الناظر

مذبحة القديس برايس: ضحايا مجهولون وتبريرات دائمة

وفري فلوسك.. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت

للحصول على بشرة نضرة .. تعرف على فوائد الشاي الأخضر

فيديو

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا «فيديوجراف»

فوطتين في بطن مريضة.. أصابع الاتهام تطول 3 كوادر بمركز طبي بسوهاج

مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ