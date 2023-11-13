المبعوث الأمريكي الخاص بالشؤون الإنسانية: مصر تقوم بدور كبير في ملف المحتجزين

أكد ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص بالشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، أن مصر تقوم بدور حيوي وهام في إيصال المساعدات الإنسانية.

وأضاف: “لم يكن القيام باي شيء في رفح ممكناً دون مساعدة استثنائية والتزام من الحكومة المصرية بإضافة لدورها المهم الحاسم في خروج مزدوجي الجنسية و مصر تقوم بدور كبير في ملف المحتجزين، ونعمل معها”.



وتابع خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة on، قائلاً : “غزة تحتاج لمساعدات دولية وليست مصرية وعربية فقط. حي تحتاج غزة تحتاج الكثير من المساعدات، وننسق هذا مع مصر وإسرائيل”.



وواصل : في الوقت الذي ندعم الهدف من حملة إسرائيل لتكون غزة خالية من حماس. تحدثنا أيضاً عن الأمل في عقد هدنة إنسانية في غزة ومكنا من إعادة الاتصالات إلى غزة لأنها مهمة للأهالي.



وأتم : “ نرحب بالمساعدة الإنسانية القادمة عن طريق مصر، والمساعدات لا تكفي ونعمل مع مصر وإسرائيل لإدخال أكثر”.