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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المبعوث الأمريكي الخاص بالقضايا الإنسانية: نستهدف من حرب غزة أكبر قدر من النتائج

السفير ديفيد ساترفيلد،
السفير ديفيد ساترفيلد،

أجاب  السفير  ديفيد ساترفيلد، المبعوث الأمريكي  الخاص بالقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، أنه  بعد 37 يوماً من الحرب على غزة  والعدوان عليها  متى تقول واشنطن   لتل ابيب  هذا يكفي؟، قائلاً : "سأجيب بنقطتين الأولى أنكي لم تذكري  تاريخ  السابع من أكتوبر قبل بدء هذه الحرب حينما قامت حماس بذبح اكثر من 1000 من المدنيين   الإسرائيليين، أما سؤال ما هو القدر الكافي؟  فمدني واحد  يموت هو عدد أكبر من اللازم والأرقام بالفعل  كبيرة جداً بأكثر مما ينبغي".

 
وتابع  في لقاء عبر برنامج  "كلمة أخيرة " الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  on، : “ نقول يكفي عندما تكون هذه المنظمة الإرهابية غير قادرة على تهديد  إسرائيل ولا تملك القدرة على فرض تلك الحياة البائسة التي صنعتها   لأكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة وعندما تكون في وضع يجعلها لا تحكم أو تمارس القوة  العسكرية”.


وتابع: "في هذه الحالة نصل إلى الاكتفاء وبناء عليه كنا شديدي الوضوح سواء الرئيس بايدن أو وزير الخارجية بلينكن هي أن الطريقة التي تشن بها هذه الحملة  أن تكون بأكبر قدر من النتائج وفي ذات الوقت بأقل  عدد من الخسائر في صفوف المدنيين  ورغم ذلك فهو أمر شديد الصعوبة كونه يتم  في مدينة وهو قتال المدن الذي صنعته منظمة حماس على مدار 15 سنة حيث دمجت نفسها ومقاتليها ومراكز قياداتها  في مواقع مدنية وحولها وتحتها   أيضاً في مدارس وملاجئ ومستشفيات أيضا من اجل حمية نفسها وقياداتها".


وأكمل : “عندما يأتي اليوم  الذي يكون فيه تحركاً ضدها  فإن مسؤولية موت المدنيين تقع في البداية على عاتق إرهابي حماس  الذين لا يهتمون  ولو بالقليل  لصالح أهالي غزة  لكن فقط  يهتمون بأطماعهم السياسية  والايدولوجية”.

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