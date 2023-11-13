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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المبعوث الأمريكي الخاص بالقضايا الإنسانية: نقص الوقود في شمال غزة سببه حماس لأنها كانت تسيطر عليه

المبعوث الأمريكي
المبعوث الأمريكي

سألت الإعلامية لميس الحديدي، السفير  ديفيد ساترفيلد  المبعوث الأمريكي  الخاص بالشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، حول سبب رفض إسرائيل لدخول الوقود لقطاع غزة الامر الذي أدى لخروج نحو 20 مستشفى عن الخدمة وأطفال رضع لقيوا حتفهم بسبب انقطاع الكهرباء.

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هكذا أحرجت لميس الحديدي مبعوث واشنطن للقضايا الإنسانية على الهواء!.. فيديو

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لميس الحديدي: أنا ضد عقوبة الحرمان من بطاقة التموين والخبز

وأجاب قائلا: “الوقود  متوفر في الجنوب من أجل المستشفيات ومن أجل تحلية المياه  ومن أجل توصيل الإغاثة الإنسانية .. ونحن على ثقة ان الوقود سوف يظل متوافراً في الجنوب”.


أما يخص الجزء الشمالي  من  القطاع، نوه  في لقاء عبر برنامج  "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON، إلى  أن حركة حماس كانت تسيطر على الوقود هناك الذي يغذي المستشفيات ويبغي أن توجهي سؤال لحماس  بالنسبة للظروف داخل المستشفيات وداخل مستشفى الشفاء  على وجه الخصوص".


وواصل:  "رغم ذلك فإن وزير خارجيتنا أنتوني بلينكن  قالها بمنتهى القوة  أنه عندما يرى مشاهد القتلى والأطفال الموتى  نفكر في أطفالنا وكأنه  ضربة موجعة  ومؤلمة  نحن نشعر بذلك ويكف لا نشعر بهذا؟".


وشدد أن الإدارة الامريكية ترغب في أن تتم العملية  العسكرية الإسرائيلية بكفاءة وتجنب أكبر   قدر من المواقع المدنية بما يشكل احتراما للمدنيين بالرغم  من كل ما اقترفته تلك الجماعة الإرهابية  من استخدام تلك المواقع   لدمج منشاتها".


لكنه عاد وشدد : بالرغم من كل هذا لكننا نرى أنه ينبغي للعملية العسكرية أن تتم ".


وقاطعته الحديدي/  ساخرة  : هل معنى ذلك أنك ترى أن تذهب كل المساعدات الإنسانية والوقود للجنوب ولا شيء للشمال وأنه يجب على الجزء الشمالي من القطاع أن يموت ليرد قائلاً : " لم اقل ذلك فقط قلت أن الوقود يتم ضخه في الجنوب للمستشفيات ومحطات تحلية المياه  والسؤال هل هناك احتياجات لشمال القطاع ؟ الإجابة نعم بالفعل  لديهم احتياجات  ونأمل أ تصل المساعدات للشمال بحيث لاتصل إلى حماس من أجل تهوية الانفاق  واستمرار إرهابهم  وهذا  من الممكن ان يحدث ".

المبعوث الامريكي

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