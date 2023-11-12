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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لميس الحديدي: أنا ضد عقوبة الحرمان من بطاقة التموين والخبز

لميس الحديدي
لميس الحديدي

شددت الإعلامية لميس الحديدي على أهمية إظهار الأحواز العمرانية  ووجود أحوزة عمرانية  جديدة حتى  نتمكن محاسبة المعتدين.

وواصلت عبر برنامجها " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  على شاشة  ON  :":  لازم نلاقي بدائل لأهالي الريف قبل محاسبتهم على التعدي على الأراضي، ولابد من إظهار الأحوزة العمرانية. سواء بقى البدائل بقت  ظهير صحراوي  أو أماكن أخرى  لكن السؤال   لو معملناش كده الناس هتعيش إزاي ؟ فيه زيادة سكانية ومفيش أحوزة  عمرانية، وبالتالي نحتاج قبل أن نحاسب او أعقاب  أن يكون لدي  احوزة عمرانية وبدائل لهذا  التوسع العمراني.

وأكملت: العنصر الثالث المهم إذا كان هناك عقاب  قانوني بالفعل  وبقضية مخلة بالشرف وغرامة قد تصل إلى الحبس فأنا ضد إلغاء بطاقة الخبز كحد العقوبات المطبقة وأنا شايفة  أن ده عقاب للأسرة كلها، وبالتالي بدلاً من معاقبة شخص متعدي على ارض الدولة  يتم معاقبة   أسرة كاملة في وقت صعب " .

وطالبت بإعادة النظر في  عقوبات الاعتداء على الأراضي، وأن لا يكون أحد العقوبات هو الحرمان من بطاقة التموين والخبز قائلة  : " أنا مش ضد وجود عقوبة وهناك عقوبة بالفعل  بالقانون عبر إزالة التعدي وتحرير المحضر والغرامة والحبس لكن  العقاب  بالحرمان من بطاقة التموين بطاقة الخبز  هو حرمان للاسرة في وقت صعب، وبالتالي الأسرة تحتاج لبطاقة التموين وبطاقة دعم الخبز ومن ثم من الصعب إلغائها، خاصة أن وزارة التموين لم تفتح إضافة المواليد الجدد  ودي عقوبة مزدوجة".

لميس الحديدي العقوبات الخبز غرامة

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