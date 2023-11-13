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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هكذا أحرجت لميس الحديدي مبعوث واشنطن للقضايا الإنسانية على الهواء!.. فيديو

كلمة أخيرة
كلمة أخيرة

وجهت الإعلامية لميس الحديدي، تساؤلاً  للسفير  ديفيد ساترفيلد  المبعوث الأمريكي  الخاص بالشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، قائلة: هل تعتقد أن موت 11 ألف  فلسطيني وبينهم 4500 من الأطفال الذين قتلوا بالقصف  وتلك الدبابات التي  تحيط بالمستشفيات  كل هذا الوضع هو مسؤولية حماس؟، ليجيب قائلاً : "حماس هي من صنعت هذا الوضع بذبحها لنحو  1000 إسرائيلي والذي قالت بالمناسبة أنها سوف تفعله  مرة تلو الأخرى  إذا أتيحت لها الفرصة ونحن لا نختلق تلك الكلمات  فحماس من تقولها".
 

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وتابع في لقاء عبر برنامج  "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON، : "اذا إسرائيل تتحمل مسؤولية  هؤلاء الضحايا وبالتالي عملية إسرائيل كما قلنا مهمة  لكن نحتاج في ذات الوقت   لتقليل أعداد الضحايا من المدنيين".


وقاطعته الحديدي متسائلة : "تتحدثون مع إسرائيل عن تقليل الخسائر البشرية اقتلوا عدداً أقل اقصفوهم ولكنا اقتلوا عدداً أقل من الناس والأطفال... هل ما يحدث من القانون الدولي في شيء ؟،  ليجيب ساترفيلد  متسائلاً : ماذا لو توقفت هذه الحملة العسكرية الإسرائيلية الليلة ؟الإجابة ستقوم حماس بإعادة بناء هذه الجماعة الإرهابية وستعيد بناء قدراتها وسوف يشنون هجموهم مرة أخرى  مرة تلو الاخرى  تماماً كما قالوا وهذا لايمكن أن يحدث.

لميس الحديدي

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