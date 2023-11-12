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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي: استغرقنا فترة طويلة في دراسة برنامج الطروحات.. مش عايزين الحكومة تقولنا سوف

لميس الحديدي
لميس الحديدي

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على  تأخر برنامج الطروحات الحكومي للشركات الذي أعلنت عنه الحكومة ف وقت سابق هذا العام.

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وقالت: "نتمنى من الحكومة ن يكون لديها شفافية في برنامج الطروحات الحكومية يعني الصفقة الي تخلص نعلن عنها مش عايزين سوف وسيحدث، عاوزين نعرف الإجراءات التي تمت وماذا تبقى  في بعض الشركات التي أعلن عن وجود صفقات وشيكة بشأنها ".


واصلت عبر   برنامجها " كلمة أخيرة"، الذي تقدمه  على شاشة  ON: "عاوزين كلام حدث تفاقات كاملة أعلنا عن هذه الاتفاقات بخصوص بعض الشركات منذ يوليو الماضي ويبدو أنها حتى الان لم تنته  لأنه مر وقت طويل ونحن ندرس تلك الشركات منذ الإعلان عن البرنامج نفسه فبراير الماضي   ثم الحديث  عن بعض الصفقات في يوليو والان   لم تنته ".


 أكملت : "عشان كده مش عاوزين   نسمع  "سوف وسيحدث " ولكن حابين نسمع "حدث ويحدث الان"  ممكن " سوف" دي نسمعها في سيناريوهات التعامل ع  حرب غزة لكن في الاقتصاد عاوزين  دائماً نسمع ما يتم بصيغة المضارع والمستقبل يكون استشراف".

لميس الحديدي

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