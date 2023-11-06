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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لميس الحديدي: قلق في الجيش الإسرائيلي بسبب فتاة فلسطينية صغيرة

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن عهد التميمي الفتاة الصغيرة يهاب منها الجيش الإسرائيلي ويشعر بالقلق بسبب منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن الجيش الذي يروج لنفسه أنه رقم 18 على العالم مازال يهاب من فتاة فلسطينية. 

لميس الحديدي تتحدث عن الجيش الإسرائيلي 

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" المذاع من خلال قناة "أون"، اليوم الاثنين، أن مع بداية الشهر الثاني من العدوان الاسرائيلي لم يستطع العالم  إجبار تل أبيب على وقف إطلاق النار أو حتى فرض هدنة إنسانية، موضحة أنه  يبدو أن إسرائيل لم تحقق أهدافها السياسية حتى الآن، مع تزايد  أعداد القتل في صفوف جنودها. 

وتابعت لميس الحديدي، أن العالم حتى الآن غير قادر على إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار، أو حتى فرض هدنة إنسانية وهو المصطلح الجديد الذي يتم الحديث عنه من واشنطن الآن. 

واستكملت، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل عهد التميمي من جديد، " الاسرائيلي اعتقل الفتاة التي جيش الاسرائيلي وهو الجيش رقم 18 على العالم بسبب تدوينة قامت بكتابتها فهي منذ طفولتها في عمر 11  سنة ولديها الجرأة والقوة، الجيش الإسرائيلي مازال يهاب من فتاة فلسطينية صغيرة".

لميس الحديدي عهد التميمي وقف إطلاق النار تل أبيب إسرائيل

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