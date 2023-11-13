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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«المواد الغذائية»: مفيش أزمة في السكر.. والدولة توفر كميات كبيرة بأسعار مدعمة

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن الأمن الغذائي في مصر مستقر 100%، وهذا ليس كلاما مرسلاً ولكن واقعياً، فالمنتجات متوفرة في كل المحال الصغيرة أو الكبيرة، ولا يوجد منتجات منقوصة، وهذا قَوْلٌ واحدا.

وأضاف "الدجوي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه لا يوجد أزمة في منتج السكر بالمعنى المثار حاليا، ووزارة التموين تصرف للمواطنين سكراً بصورة مجانية بواقع 65 مليون مواطن على مستوى الجمهورية بسعر 12 جنيهاً و60 قرشاً، ولا يدفعها المواطن ولكن يخصم من دعمه.

وأشار إلى أنه تم صرف 85% من المستهدف للمواد التموينية هذا الشهر، وهذا يؤكد توافر السلع، ومبادرة تخفيض الأسعار دعمت سعر المنتج نظرا لأن سعره ارتفع عالميا.

ولفت أن إنتاج مصر من السكر يعادل 90% من الاستهلاك، ومن ثم تُسْتَوْرَد كميات من السكر من الخارج، وسعره ارتفع في البورصة العالمية، وبالرغم من ذلك لا يوجد أزمة سكر بالمعنى المتداول والدولة توفر كميات كبيرة بأسعار مدعمة.

 

 

الإعلامية قصواء الخلالي المساء مع قصواء برنامج في المساء مع قصواء هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية شعبة المواد الغذائية وزارة التموين

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