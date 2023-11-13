الجثث في الشوارع والوضع صعب..طفلة من محاربي السرطان تبكي على الهواء

قدم الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، خاصة من داخل المستشفيات المصرية التي استقبلت الأطفال محاربي السرطان في قطاع غزة.

قالت الطفلة جوري، أحدى محاربات السرطان بقطاع غزة، إنها كانت بحاجة للحصول على جرعات الكيماوي..ولكنها لم تكن متوفرة في غزة، ولذلك تم نقلي إلى مصر.

واسترسلت: مصر حلوة كثير لم أتوقع أنها جميلة..أعيش فى شاطئ غزة، متابعة: "استيقظنا الساعة 2 بليل وقالوا لا بد أن تذهبوا للأونروا".

وأوضحت أنها كتشفت الإصابة بالمرض شهر ديسمبر الماضي، وكان لدي كتلة في رقبتي..وتم تشخيصي بالإصابة بالسرطان.

وتابعت: "قرأت عن المرض وعرفت الكيماوي وماذا يفعل في الجسم، من إسقاط للشعر حال الحصول على جرعة كبيرة، وتقرحات في الفم، وارتفاع درجة الحرارة".

وأكملت باكيه:" وجع الاحتلال وما حدث في غزة اصعب وأقوي من وجع السرطان"، متابعة: الاحتلال دمر ألعابى، ووجع القلب على جرائم الاحتلال ضد غزة أصعب من مرض السرطان".

وأضافت:"رأينا الناس تتقطع فى الشارع والجثث فى الشوارع، والوضع داخل غزة صعب للغاية".