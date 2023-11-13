عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجثث في الشوارع والوضع صعب..طفلة من محاربي السرطان تبكي على الهواء

الطفلة جوري
الطفلة جوري

قدم الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، خاصة من داخل المستشفيات المصرية التي استقبلت الأطفال محاربي السرطان في قطاع غزة.

قالت الطفلة جوري، أحدى محاربات السرطان بقطاع غزة، إنها كانت بحاجة للحصول على جرعات الكيماوي..ولكنها لم تكن متوفرة في غزة، ولذلك تم نقلي إلى مصر.

واسترسلت: مصر حلوة كثير لم أتوقع أنها جميلة..أعيش فى شاطئ غزة، متابعة: "استيقظنا الساعة 2 بليل وقالوا لا بد أن تذهبوا للأونروا".

وأوضحت أنها كتشفت الإصابة بالمرض شهر ديسمبر الماضي، وكان لدي كتلة في رقبتي..وتم تشخيصي بالإصابة بالسرطان.

وتابعت: "قرأت عن المرض وعرفت الكيماوي وماذا يفعل في الجسم، من إسقاط للشعر حال الحصول على جرعة كبيرة، وتقرحات في الفم، وارتفاع درجة الحرارة".

وأكملت باكيه:" وجع الاحتلال وما حدث في غزة اصعب وأقوي من وجع السرطان"، متابعة: الاحتلال دمر ألعابى، ووجع القلب على جرائم الاحتلال ضد غزة أصعب من مرض السرطان".

وأضافت:"رأينا الناس تتقطع فى الشارع والجثث فى الشوارع، والوضع داخل غزة صعب للغاية".

السرطان قطاع غزة غزة برنامج مصر تستطيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

مفاجأة.. النيابة العامة تكشف شهادات مروجي الأكاذيب عن حفلة المنصورية

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

خريطة سقوط الأمطار .. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

7 كلمات بين السجدتين.. رددها يفتحها الله عليك فتحا يتعجب منه أهل السموات والأرض

ترشيحاتنا

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

مفاجأة.. النيابة العامة تكشف شهادات مروجي الأكاذيب عن حفلة المنصورية

تدمير مركبة عسكرية.. اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

بسبب خلافات مع والده.. محاكمة المتهمين بخطف طالب

نجم الزمالك السابق : اشفقت على معتمد جمال .. واتمنى اعتذار فتوح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس شفافة.. شمس الكويتية تثير الجدل خلال زيارتها للأهرامات

جمال شعبان يكشف آخر تطورات حالة هانى الناظر

مذبحة القديس برايس: ضحايا مجهولون وتبريرات دائمة

وفري فلوسك.. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت

فيديو

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا «فيديوجراف»

فوطتين في بطن مريضة.. أصابع الاتهام تطول 3 كوادر بمركز طبي بسوهاج

مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ