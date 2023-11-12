مأساة ياسمين تبكي الإعلامية نهال طايل على الهواء.. فيديو

انهارت الإعلامية نهال طايل، من البكاء، على الهواء، بعد أن استمعت إلى مأساة ياسمين التي حرمت ابنه طيلة 9 سنوات، بعد أن قرر زوجه السابق وأهله أخذه منها، وإعطائها حقنة هلوسة لتنفيذ فعلتهم.



واستضافت الإعلامية نهال طايل عبر برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد، ياسمين، أو أم ياسين، لتروي قصة زواجها وحرمانها من طفله بعد ولادته بأسبوعين، حيث بعثت الإعلامية كلمات قوية إلى زوجها وأهله بعد أن قاموا بحرمان أم من ولدها.



وتضامنت الإعلامية نهال طايل مع ياسمين، مشيدة بقوة صبرها وتحملها، مع مساندة في استرجاع حقوقها ورؤية نجلها.



وقالت نهال طايل: «إيه ده.. إيه القهر والحزن والظلم، إيه قلة الدين دي، ليه.. الأب اللي جوز الراجل للبنت دي، كام سنة 60 - 70 سنة، رجل وهتفارق الدنيا، هتدخل قبرك إزاى وتقف أمام ربنا إزاي.. طب ابنك وظلمها.. إنت فين 9 سنين مفوقتش مفيش خوف.. مقولتش ليه يا بنتي تعالى شوفي ابنك.. مستنى إيه، أطيب خلق الله، علمت إيه.. خدوا منها ابنها وهو عنده 15 يوما، أم بتقول أنا بموت وعايزة أشوف ابني».

مؤسسات المرأة



وناشدت الإعلامية نهال طايل، مؤسسات المرأة، قائلة:« المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة، أرجوكم اقفوا جنب ياسمين، إحنا في دولة عدل وقانون.. أرجوكم بلاش نسيب ياسمين.. ربنا يشهد على كلامي.. إيه الظلم ده.. ليه بنفتري على الغلابة وندوس على اللى له لا حول ولاقوة.. إيه الجشع ده.. الطيب نحافظ عليه».

