عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مأساة ياسمين تبكي الإعلامية نهال طايل على الهواء.. فيديو

ياسمين
ياسمين

انهارت الإعلامية نهال طايل، من البكاء، على الهواء، بعد أن استمعت إلى مأساة ياسمين التي حرمت ابنه طيلة 9 سنوات، بعد أن قرر زوجه السابق وأهله أخذه منها، وإعطائها حقنة هلوسة لتنفيذ فعلتهم.


واستضافت الإعلامية نهال طايل عبر برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد، ياسمين، أو أم ياسين، لتروي قصة زواجها وحرمانها من طفله بعد ولادته بأسبوعين، حيث بعثت الإعلامية كلمات قوية إلى زوجها وأهله بعد أن قاموا بحرمان أم من ولدها.


وتضامنت الإعلامية نهال طايل مع ياسمين، مشيدة بقوة صبرها وتحملها، مع مساندة في استرجاع حقوقها ورؤية نجلها.


وقالت نهال طايل: «إيه ده.. إيه القهر والحزن والظلم، إيه قلة الدين دي، ليه.. الأب اللي جوز الراجل للبنت دي، كام سنة 60 - 70 سنة، رجل وهتفارق الدنيا، هتدخل قبرك إزاى وتقف أمام ربنا إزاي.. طب ابنك وظلمها.. إنت فين 9 سنين مفوقتش مفيش خوف.. مقولتش ليه يا بنتي تعالى شوفي ابنك.. مستنى إيه، أطيب خلق الله، علمت إيه.. خدوا منها ابنها وهو عنده 15 يوما، أم بتقول أنا بموت وعايزة أشوف ابني».

مؤسسات المرأة


وناشدت الإعلامية نهال طايل، مؤسسات المرأة، قائلة:« المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة، أرجوكم اقفوا جنب ياسمين، إحنا في دولة عدل وقانون.. أرجوكم بلاش نسيب ياسمين.. ربنا يشهد على كلامي.. إيه الظلم ده.. ليه بنفتري على الغلابة وندوس على اللى له لا حول ولاقوة.. إيه الجشع ده.. الطيب نحافظ عليه».
 

الإعلامية نهال طايل البكاء الجشع الظلم صدى البلد قناة صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

أُصيب بجلطة أثناء التصوير..أسرار عن معاناة عثمان محمد علي مع المرض قبل وفاته

7 كلمات بين السجدتين.. رددها يفتحها الله عليك فتحا يتعجب منه أهل السموات والأرض

هل نهاية إسرائيل من علامات الساعة؟.. علي جمعة يروي تفاصيل زوالها من فلسطين

نتنياهو يعلن شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم في غزة

دخل الكلية بالابتدائية| وزير التعليم يستقبل الطالب النابغ يحيى عبد الناصر ويكرمه

ترشيحاتنا

رئيس "مجاهدي سيناء" رافضا تهجير الفلسطينيين إلى أرض الفيروز: الهدف تصفية فلسطين

سفير الاحتلال لدى أمريكا يكشف عن خطة إسرائيل طويلة الأمد في غزة

سها الجندي: بعض الدول طلبت الاستفادة من تجربتنا لمواجهة الهجرة غير الشرعية

الزمالك يستبعد المحليين ويحدد سمات المدرب الجديد | تفاصيل

الاستثمار في المستقبل.. العاصمة الإدارية الجديدة تحقق رقما ضخما بالأرباح

الصحة العالمية: لا يمكن أن يقف العالم صامتا بينما تتحول المستشفيات لمسارح للموت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى دقائق.. طريقة تحضير الزلابية لأطفالك

فيديو صادم يرصد ظهور ثعبان في مكان غير متوقع داخل منزل

فيرمينو يبوح بكل الأسرار| حكايات خناقات صلاح وماني..وسبب إحباط مو لزملائه في الفريق

بإطلالة فلسطينية.. نسرين طافش تخطف الأنظار

فيديو

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا «فيديوجراف»

فوطتين في بطن مريضة.. أصابع الاتهام تطول 3 كوادر بمركز طبي بسوهاج

مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ