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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار واضطراب الملاحة.. بيان مهم من الأرصاد لتحذير هذه المناطق

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من شمال الوجه البحرى وشرق الإسكندرية.

وقالت هيئة الأرصاد إنه من المتوقع أن تتقدم السحب باتجاه الشرق لتؤثر على بورسعيد ودمياط وشمال سيناء مع تقدم الوقت، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة، تقل حدتها على المناطق الداخلية للدلتا.

الظواهر الجوية

وكانت الهيئة العامة لـ الأرصاد حذرت من أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى تكون رعدية أحيانا على وسط سيناء ومدن القناة وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين الاحتماء بمداخل العمارات السكنية أثناء سقوط الأمطار وتجنب القيادة إلا للضرورة القصوى، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة منعا لوقوع حوادث الصعق، وعدم الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية أو الأشجار المرتفعة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط لتصل سرعة الرياح إلى 50_60 كم/ساعة، كما يتراوح ارتفاع الموج من (2_3.5) متر، وتابعت: "تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة".

 

وأفاد خبراء الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس في مصر اليوم، معتدلة الحرارة خلال فترات النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد.

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ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

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الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم على تلك المحافظات

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تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن موعد ومكان الأمطار الرعدية.. فيديو

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ظاهرة جوية خطيرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم



فيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 26 20
العاصمة الإدارية 27 19
6 أكتوبر 27 19
بنهــــا 26 20
دمنهور 26 19
وادي النطرون 26 19
كفر الشيخ 25 18
المنصورة 26 19
الزقازيق 26 20
شبين الكوم 26 20
طنطا 25 18
دمياط 25 21
بورسعيد 26 23
الإسماعيلية 27 19
السويس 26 20
العريش 24 17
رفح 24 18
رأس سدر 31 21
نخل 28 19
كاترين 25 14
الطور 32 20
طابا 31 20
شرم الشيخ 32 23
الإسكندرية 25 19
العلمين الجديدة 25 18
مطروح 24 16
السلوم 24 16
سيوة 25 15
رأس غارب 32 23
الغردقة 32 22
سفاجا 32 22
مرسى علم 33 23
شلاتين 32 25
حلايب 27 24
أبو رماد 30 22
رأس حدربة 29 21
الفيوم 27 17
بني سويف 27 18
المنيا 28 17
أسيوط 29 18
سوهاج 30 19
قنا 31 20
الأقصر 32 21
أسوان 33 22
الوادي الجديد 31 21
أبوسمبل 32 22
 

الأرصاد السحب الرعدية امطار هيئة الأرصاد درجات الحرارة

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