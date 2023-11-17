بحد أدنى 3000 جنيه.. 7376 فرصة عمل في 75 شركة بـ15 محافظة

وفرت وزارة العمل 7376 فرصة عمل في 75 شركة قطاع خاص داخل 15 محافظة في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة "ذوي الهمم" ، وذلك برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر نوفمبر 2023 الجارى .

وقالت الوزارة: إن هذه الفرص متوفره عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المرفقة ،وعلى الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت .

واشارت الوزارة الي هذه الفرص متوفرة اعتبارا من اليوم الجمعة من خلال نشرة التوظيف الدورية تُصدرها الوزارة كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، والفرص ،متوفرة في 15 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة ، وأسيوط ، والوادى الجديد،والمنيا،والإسماعيلية ، وبورسعيد، وسوهاج ،والإسكندرية ، والسويس،والشرقية،والدقهلية ، والغربية،والمنوفية،والقليوبية.

التخصصات المطلوبة

وتشمل التخصصات المطلوبة: صيدلى، ومساعد صيدلى، ومحضر أدوية، وممرضات،ومترجمين لغة صينية، ومحاسبين،ومندوبين مبيعات وتوصيل، وطباخين ،ومهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا،ومساعد مدير مصنع،ومعلمين جميع التخصصات،وسكرتارية،ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن ، ووسطاء تأمين، وكافة أعمال الفندقة،وعمال خياطة بكافة الأقسام ، وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى .

وتضم نشرة التوظيف ؛مجموعة من الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور .

وأضافت الوزارة ؛أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص ؛ إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة .