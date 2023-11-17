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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار حديد التسليح تتراجع أكثر من 6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تفاصيل

أسعار الحديد
أسعار الحديد

سجلت أسعار الحديد تراجعا كبيرا  بعد شهدت أسعار الحديد من النوع الاستثماري ارتفاع إلي أن وصل خلال الأيام الماضية 45 ألف جنيها للطن ليتراجع ويسجل 38561 جنيهًا  كمتوسط سعر بفارق أكثر من 6 آلاف جنيها.

تراجع أسعار الحديد والأسمنت

ويهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تراجع كبير .

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بعد فتح المباني بعدة مناطق.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

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شهدت انخفاضا ملحوظا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر


ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

ويخص سعر الطن الاستثماري فقد بلغ حوالي 38561 جنيهًا  ألف جنيه كمتوسط سعر ، ليكسر بذلك حاجز ال 45 ألف جنيه كأعلى سعر بتراجع 6 آلاف جنيه.

وانخفضت أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك حيث سجل سعر حديد عز 40962 جنيهًا للطن، وسجل سعر الأسمنت الرمادي 2436 جنيهًا للطن.

أسعار الحديد اليوم

- سجل سعر حديد عز انخفاض حوالي 1569 جنيهًا انخفاض  ليسجل سعر طن حديد عز 40962 جنيهًا.

- سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم 38561 جنيهًا.

- سجل حديد بشاي 41000 جنيه للطن

- بلغ سعر حديد سرحان 37000 جنيه للطن، وسجل حديد العتال 38000 جنيه للطن.

- سجلت أسعار الحديد اليوم في المصريين 39000 جنيه للطن،

- سعر حديد الكومي سجل 37000 جنيه للطن

- كما سجل سعر حديد العشري 37000 جنيه للطن

- سجل سعر حديد المعادي 37000 جنيه، وبيانكو 36500 جنيه.

- سجلت أسعار الحديد اليوم في مصر ستيل 36500 جنيه للطن

- سجل حديد الداخلية 42000 جنيه، وعطية 38000 جنيه، والمراكبي 37000 جنيه للطن.

- كما سجل سعر طن الحديد اليوم بالأسواق للمصانع الاستثمارية ما بين 37000 و38000 جنيه

- وصل متوسط سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة إلى ما بين 42000 و43000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

سجلت أسعار الأسمنت اليوم  حالة انخفاض حيث بلغ سعر الأسمنت المسلح اليوم، 2140 جنيهًا في الطن

-  سجل سعر أسمنت النصر 2080 جنيهًا للطن

- أسمنت الممتاز سجل 2340 جنيهًا

- أسمنت العسكري 1970 جنيهًا.

-  أسمنت السويدي 2180 جنيهًا في الطن

- سجل أسمنت السويس 2080 جنيهًا في الطن

- وبلغ سعر أسمنت حلوان 2080 جنيهًا في الطن، وأسمنت المخصوص 2100 جنيه.

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عز بـ 42 الف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 13 نوفمبر

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كسر حاجز الـ 42 ألف.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وشهدت الفترة الماضية حالة ارتفاع فى أسعار الحديد إلا أنه عاد مجددا للانخفاض وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح.

ويضاف إلى سعر المصنع ما يتراوح من 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك.

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