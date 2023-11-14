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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد فتح المباني بعدة مناطق.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

حديد واسمنت
حديد واسمنت

أسعار الحديد والاسمنت اليوم، ينشرها موقع “صدى البلد” من خلال نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت.

أسعار الحديد و الأسمنت اليوم

الحديد 

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 14- 11- 2023، بعد حدوث انفراجة بفتح المجال للمباني في بعض المناطق، وبعد زيادة أسعار البنزين.

 

أسعار الحديد اليوم

  1.  المعادى  37,000 جنية للطن.
  2. الكومى  37,000 جنية للطن.
  3. المراكبى  37,000 جنية للطن.
  4. عطيه  38,000 جنية للطن. 
  5. العشرى  37,000 جنية للطن. 
  6. المصريين  39,000 جنية للطن.
  7. سرحان  37,000 جنية للطن.
  8. مصر ستيل  36,500 جنية للطن.
  9. بيانكو  36,500 جنية للطن.
  10. عز  42,000 جنية للطن.
  11. بشاى  41,000 جنية للطن.
  12. مصر الوطنية للصلب العتال  38,000 جنية للطن.

 

الأسمنت 

أسعار الأسمنت اليوم

 

  1.  سعر اسمنت التعمير 1970 جنيه
  2. سعر اسمنت المنيا 2000 جنيه
  3. سعر أسمنت المصريين 2060 جنيه
  4. سعر اسمنت الصعيد 2070 جنيه
  5. سعر اسمنت اسيوط 1,900 جنيه
  6. سعر اسمنت وادي النيل 1,920 جنيه
  7. سعر أسمنت جنوب الوادي 1,920 جنيه
  8. مصر للأسمنت المنيا المعلم  1,950.00جنيه
  9. سعر اسمنت حلوان 2,000 جنيه
  10. سعر اسمنت وادي النيل 1,920 جنيه
  11. سعر أسمنت جنوب الوادي 1,920 جنيه
  12. مصر للأسمنت المنيا المعلم  1,950.00جنيه
  13. سعر اسمنت حلوان 2,000 جنيه
  14. سعر اسمنت المسلح 2,070 جنيه
  15.  سعر أسمنت النصر 2,020 جنيه
  16.  سعر اسمنت الممتاز 2040 جنيه
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