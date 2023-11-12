كسر حاجز الـ 42 ألف.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

عادت أسعار مواد البناء ومن بينها أسعار الحديد والأسمنت إلى الانخفاض مرة أخرى خلال التعاملات الأخيرة بعد موجة من الارتفاعات القياسية والمفاجئة في أسعار مواد البناء حيث سجلت أسعار الحديد من النوع الاستثماري حالة تراجع كبيرة .



تراجع أسعار الحديد والأسمنت

ويهتم الكثير من المواطنين بأسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تراجع كبير .



ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

وسجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم على أرض المصنع، مستوى 42 ألف جنيه بالنسبة لحديد عز بينما سجل سعر طن الأسمنت 2200 جنيها.

أسعار الحديد والأسمنت

- استقر سعر طن حديد عز عند مستوى 42000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد سرحان نحو 37000 جنيه.

- في حين بلغ سعر طن حديد بشاي نحو 41000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المعادي نحو 37000 جنيه.

- وصل سعر طن حديد مصر ستيل إلى 36500 جنيه.

- سجل سعر طن حديد العشري عند 37000 جنيه

- وسعر طن حديد المصريين بلغ نحو 39000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد الكومي نحو 37000 جنيه.

- سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 37000 جنيه

- وصل سعر طن حديد عطية إلى 38000 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم

- بلغ سعر أسمنت المسلح 2200 جنيهًا.

- في حين ثبت سعر أسمنت النصر عند مستوى 2140 جنيها للطن.

- وسجل سعر أسمنت وادي النيل نحو 2010 جنيهًا في الطن.



- بلغ سعر أسمنت حلوان إلى 2200 جنيها في الطن.

- تتراوح أسعار الأسمنت المخلوط ما بين 1360 إلى 1480 جنيها.

- بينما سجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 2060 و2400 جنيه.

- كما استقرت أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3500 جنيه إلى 3600 جنيه.



أسعار الحديد العالمية

وعلي المستوى العالمي سجل خام الحديد ارتفاع إلى أعلى مستوى في أكثر من خمسة أسابيع، مواصلاً انتعاشه وسط آمال في زيادة الطلب الصيني.

وصعدت العقود الآجلة في سنغافورة بنسبة 1.9% إلى 121.95 دولار للطن، قبل التداول عند 121.90 دولاراً لتضيف إلى مكاسب تزيد عن 6% الأسبوع الماضي.

وهناك المزيد من التفاؤل في الأسواق الصينية بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بكين لدعم الاقتصاد، بما في ذلك إصدار تريليون يوان من الديون السيادية.