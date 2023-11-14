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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شهدت انخفاضا ملحوظا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر2023.

وشهدت أسعار الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا إذ جاءت أسعار شركات الحديد كالتالي: 
حديد عز نحو 40809 جنيها

طن الحديد الاستثمارى: 38581 جنيها

طن حديد عشرى 34500 ألف جنيه

طن حديد بشاى 33500 جنيه

طن حديد المصريين 35000 جنيه

طن حديد المراكبى 33500 جنيه

طن حديد الجارحى 33500 جنيه

كما جاءت أسعار الأسمنت اليوم في مصر كالتالي: 

طن الأسمنت الرمادى 2350 جنيها

 سعر أسمنت المسلح بـ 1750 جنيها

سعر أسمنت النصر بـ1700 جنيه

 سعر أسمنت وادى النيل بـ1680 جنيها

سعر أسمنت المخصوص بـ1700 جنيه

سعر أسمنت طرة وحلوان بـ1710 جنيهات

سعر أسمنت السهم بـ1680 جنيها

سعر الأسمنت الأبيض بـ3600 جنيه

سعر الأسمنت سوبر سيناء بـ3450 جنيها

سعر أسمنت الواحة الأبيض بـ3550 جنيها

سعر أسمنت الواحة المخلوط بـ1130 جنيها

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء أسعار الحديد والأسمنت حديد عز

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