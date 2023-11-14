شهدت انخفاضا ملحوظا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر2023.
وشهدت أسعار الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا إذ جاءت أسعار شركات الحديد كالتالي:
حديد عز نحو 40809 جنيها
طن الحديد الاستثمارى: 38581 جنيها
طن حديد عشرى 34500 ألف جنيه
طن حديد بشاى 33500 جنيه
طن حديد المصريين 35000 جنيه
طن حديد المراكبى 33500 جنيه
طن حديد الجارحى 33500 جنيه
كما جاءت أسعار الأسمنت اليوم في مصر كالتالي:
طن الأسمنت الرمادى 2350 جنيها
سعر أسمنت المسلح بـ 1750 جنيها
سعر أسمنت النصر بـ1700 جنيه
سعر أسمنت وادى النيل بـ1680 جنيها
سعر أسمنت المخصوص بـ1700 جنيه
سعر أسمنت طرة وحلوان بـ1710 جنيهات
سعر أسمنت السهم بـ1680 جنيها
سعر الأسمنت الأبيض بـ3600 جنيه
سعر الأسمنت سوبر سيناء بـ3450 جنيها
سعر أسمنت الواحة الأبيض بـ3550 جنيها
سعر أسمنت الواحة المخلوط بـ1130 جنيها