أمطار رعدية وحبات برد.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات القادمة

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة طوال الأسبوع.



وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، إن انخفاض درجات الحرارة مستمرة خلال هذا الأسبوع بشكل واضح، من المتوقع أن نشهد مساء اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أننا سنشهد زيادة في كميات الأمطار، لتصبح متوسطة، مشيرة إلى أن البلاد ستتعرض لمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا بداية من الغد.

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين



وتابعت: سيكون هناك تساقط أمطار رعدية غزيرة، من الممكن أن تكون مصحوبة بحبات البرد، على معظم محافظات الجمهورية خلال الأيام القادمة.



وحذرت من إضطراب شديد لحركة الملاحة البحرية، بالبحر المتوسط ونشاط للرياح المحملة بالأتربة، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة.