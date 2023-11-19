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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تؤكد استمرار التقلبات الجوية غدا.. وتحذر من هذا الأمر

طقس بارد
طقس بارد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، آخر تطورات الطقس في مصر، مشيرة إلى بدء النصف الثاني من فصل الخريف، والذي تكون معظم أجوائه شتوية.

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الأرصاد: غدا طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 24

وقالت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن اليوم هو ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية؛ نتيجة تأثر البلاد بمنخفضات الجو العليا، ومنخفض سطحي على البحر المتوسط، نتج عنه سقوط أمطار متفاوتة الشدة، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن سرعة الرياح وصلت إلى 50 كم في الساعة، وكان هناك اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية، بجانب انخفاض درجات الحرارة، ومن المتوقع استمرار التقلبات الجوية غدًا، ولكن ستكون أقل حدة.

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من السير في الطرق المجاورة لمخرات السيول، مؤكدة ضرورة تجنبها، حيث من المتوقع أن تصل الأمطار في سيناء إلى حد السيول.

 

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