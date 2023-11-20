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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد لـ طلاب المدارس والمسافرين.. فيديو

طلاب المدارس
طلاب المدارس

وجه الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، رسالة عاجلة للمسافرين على الطرق الساحلية، قائلا:" أثناء تساقط الأمطار يكون هناك انخفاض لـ الرؤية ولذلك على الجميع توخي الحذر أثناء القيادة".

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن الأمطار مستمرة اليوم ولذلك على المواطنين الالتزام بتعليمات المرور.

ولفت إلي أنه يوجه تحذير ورسالة أيضا لـ الأسر بشأن خروج الطلاب للمدارس في الصباح، قائلا:" هناك انخفاض في درجات الحرارة ولذلك نطالب الأسر بأن يتم ارتداء الطلاب ملابس تناسب حالة الانخفاض في درجات الحرارة". 

وكشف أن الأمطار مستمرة اليوم على محافظات الساحل الشمالي: مطروح والإسكندرية، ودمياط، بورسعيد، وشمال سيناء، وبعض محافظات الوجه البحري".


ولفت إلي أن القاهرة تشهد اليوم أمطارا، ولكن هذه الأمطار غير مؤثرة على الأعمال اليومية، وأن الموجة التي تؤثر على البلاد، ترحل اليوم.


وأشار إلي أن سرعات الرياح نتج عنها عواصف رملية وترابية، وموجة بالبحار وصل لـ 3 و4 متر، ولكن من الغد سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية.


وتابع:" البلاد ستتأثر بمرتفع جوي، وسيكون هناك عودة لـ درجات الحرارة 25 و26، وسيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية".
 

 

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