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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعطيل الدراسة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. ماذا سيحدث ؟

ياسمين فتح الله
ياسمين فتح الله

قدمت ياسمين فتح الله مذيعة موقع صدى البلد تغطية خاصة حول صور الأقمار الصناعية التي كشفت عن أجواء شتوية يصاحبها سقوط أمطار تصل إلى حد السيول، حيث بدأت أمس موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث يعتبر أمس هو ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن أن اليوم يشهد تقلبات جوية والبلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ونشهد اليوم سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية في دمياط ورفح والعريش، والطبيعة الجغرافية في سيناء قد تؤدي إلى تكون بعض السيول وأمطار متوسطة لبعض الأماكن في الإسكندرية البحيرة وكفر الشيخ وقد تمتد أمطار خفيفة على مناطق بالقاهرة الكبرى.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشار آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية إلى أجواء شتوية بامتياز وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق القاهرة الكبرى وشرق البلاد والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وأكدت صور الأقمار الصناعية لوجود منخفض جوي متمركز شرق البحر المتوسط يؤثر على شمال البلاد، ما يجعل الطقس متقلبا وممطرا ويميل إلى البرودة نسبيًا.

وتنشط الرياح لتزيد من الإحساس ببرودة الطقس كما تثير الرمال على مناطق متفرقة، وتتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة تصل إلى غزيرة علي شمال البلاد، تقل حدتها كلما تقدمت للداخل.

و أشارت الأرصاد إلي تكون شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على طرق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وكانت بعض المحافظات قد أصدرت قرارًا بتعطيل الدراسة اليوم الاثنين، بسبب المنخفض الجوي القطبي، الذي يضرب البلاد، ويصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأعلنت محافظة مطروح، في بيان لها، تعطيل الدراسة الاثنين، ضمن قرارات تعطيل الدراسة في مصر، لتصبح ثاني محافظة تعلن تعطيل الدراسة بعد محافظة شمال سيناء.

وقدمت هيئة الأرصاد بعض النصائح للمواطنين، للتعامل مع الطقس، حيث حذرت  الأرصاد الجوية من الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية والأشجار المرتفعة أثناء سقوط الأمطار.

وحذرت الأرصاد  من قيادة السيارة بسرعة عالية أثناء سقوط الأمطار تجنبا للحوادث، وأهمية ترك مسافات آمنة بين السيارات وتشغيل المساحات والانتظار، والابتعاد عن أعمدة الإنارة أثناء الرعد منعا لوقوع حوادث الصعق.

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