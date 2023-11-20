البسوا جواكت.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. فيديو

كشفت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد، موقف الأمطار خلال الساعات المقبلة، بعد حالة الطقس غير المستقر التي شهدتها البلاد أمس.

وأضافت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، قائلة: "أمس شهد تقلبات جوية على معظم مناطق الجمهورية وشهدنا أمطار متفاوتة الشدة ما بين متوسطة وغزيرة على الوجه البحري وشمال سيناء والقاهرة الكبرى"، مشيرة إلى أن سرعة الرياح أمس وصلت إلى 50 كيلو مترا على الساعة، إضافة إلى وصول السرعة لـ 70 كيلو مترا على البحر المتوسط.

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد أن الأحوال الجوية تحسنت نسبيا اليوم، بحدوث هدوء للرياح باستثناء المناطق الشمالية التي ما زالت تشهد ارتفاعا للأمواج يصل لـ 4 أمتار على ساحل البحر المتوسط، مشيرة إلى أن الأتربة التي شهدتها معظم المحافظات أمس انتهت اليوم الاثنين.

الأرصاد تعلن أماكن الأمطار

ولفتت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد إلى، أن فرص الأمطار مستمرة اليوم على الإسكندرية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد وشمال سيناء، لتقل هذه الفرص على المناطق الداخلية، موضحة أن فرص الأمطار على القاهرة ضعيفة جدا.

وحول احتمالية تعطيل الدراسة خلال الأيام المقبلة في بعض المحافظات بسبب الأحوال الجوية قالت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد، "أمس شهدنا تعطيلا للدراسة في بعض المحافظات، لكن الأيام المقبلة ستشهد تحسنا حتى نهاية الأسبوع، لكن عامة من الوارد حدوث تقلبات جوية تتسبب في تعطيل الدراسة"، مختتمة "الحرارة انخفضت، ومن المهم اصطحاب جاكيت احتياطي ويجب ارتداء الملابس الخريفية"

أمطار غزيرة على هذه المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا نشهد أجواء تشبه الأجواء الشتوية، مشيرا إلى أن أمس كان ذروة التقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار، مشيرة إلى أن هناك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على أغلب محافظات شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن هناك إنخفاضا فى قيم درجات الحرارة فترات النهار والليل، موضحة أنه من المتوقع اليوم استمرار التقلبات الجوية، ولكن بشدة أقل من أمس، واليوم مستمرة معنا تساقط الأمطار متفاوتة الشدة، ولكن كمياته أقل من أمس.

أمطار متوسطة الشدة

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أمطار متوسطة الشدة ومن الممكن تزيد شدتها ورعدية على غزة وفلسطين ولبنان وسوريا، لافتة إلى أن هناك أمطار فى المنطقة الشرقية لمصر وتكون ما بين المتوسطة إلى غزيرة ببعض الأمكان من دمياط وبور سعيد ورفح والعريش وشمال وسط سيناء تؤدي إلى تشكل بعض الثولج الخفيفة.

وأشارت إلى أن الأمطار تكون من خفيفة إلى متوسطة على محافظة مطروح، وبعض المناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري وتمتد إلى المناطق الداخلية بكميات أقل، وتصل إلى خفيفة على القاهرة الكبري.