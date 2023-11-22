الأرصاد تحذر من تأثير هذه الظاهرة الجوية على مناطق بالبلاد| الطقس غدا

تشهد حالة الطقس خلال الساعات القادمة، استمرار استقرار الأحوال الجوية على جميع الأنحاء ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

ويكون الطقس لطيف غدا على السواحل الغربية مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

وبحسب هيئة الأرصاد، يكون الطقس غدا ليلا مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وتظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحول فرص الأمطار خلال الساعات القادمة، أوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس لن يشهد غدا أي فرص للأمطار في أي من المناطق، بل تنعدم الأمطار تماما، وتعود بعد غدا الجمعة، لتكون خفيفة نسبيا على مناطق حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 14 درجة

جنوب سيناء 29 للعظمى والصغرى 18 درجة

شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 11 درجة

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15 درجة