قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مع وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة في الشدة ، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلاً؛ ليصبح الطقس مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء



العظمى الصغرى

القاهرة 26 - 14

الإسكندرية 26 - 13

الإسماعيلية 26 - 13

الغردقة 27 -17

أسوان 30 - 14

سوهاج 27 - 12

المنيا 27- 11

