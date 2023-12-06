سيول في مرسى علم.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة على الإسكندرية

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة، وقالت إن البلاد تتأثر بشبورة بالساعات المقبلة، وان هذه الشبورة مستمرة على مدار الأيام المقبلة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البلاد تشهد انخفاضات في درجات الحرارة خلال هذه الفترة، وأن البلاد في فصل الخريف.

وأشارت إلي أن، هناك توقعات بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وأن اليوم وغدًا أمطار خفيفة، ولكن هناك سيول بـ مرسى علم.

وردت على سؤال هل هناك "نوة بالإسكندرية خلال الفترة الحالية" وقالت إن الإسكندرية ستشهد أمطارا خفيفة حتى يوم الجمعة المقبلة، وأن الأحوال الجوية مسترة.

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان : "أمطار غزيرة وصلت حد السيول تضرب مدينة مرسى علم وتتسبب في إغلاق الطرق".

وظهر في الفيديو أن هناك أمطارًا شديدة، في مرسى علم، ونتج عن هذه الأمطار، التي وصلت لـ السيول، لغلق الطرق.

وعن درجات الحرارة المتوقعة بحسب هيئة الأرصاد :

العظمى الصغرى

القاهرة 23 15

العاصمة الإدارية 23 14

6 أكتوبر 24 14

بنهــــا 23 15

دمنهور 22 15

وادي النطرون 24 14

كفر الشيخ 22 13

المنصورة 23 14

الزقازيق 24 15

شبين الكوم 23 15

طنطا 22 12

دمياط 22 15

بورسعيد 23 13

الإسماعيلية 25 17

السويس 24 15

العريش 24 13

رفح 23 12

رأس سدر 24 14

نخل 23 08

كاترين 22 05

الطور 28 16

طابا 26 15

شرم الشيخ 27 18

الإسكندرية 22 12

العلمين الجديدة 23 14

مطروح 21 11

السلوم 21 10

سيوة 23 09

رأس غارب 28 18

الغردقة 27 18

سفاجا 27 20

مرسى علم 28 19

شلاتين 28 23

حلايب 26 22

أبو رماد 26 22

رأس حدربة 25 22

الفيوم 23 13

بني سويف 24 12

المنيا 23 10

أسيوط 24 10

سوهاج 25 14

قنا 27 15

الأقصر 27 14

أسوان 28 15

الوادى الجديد 29 10

أبوسمبل 28 14