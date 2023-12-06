السيول تضرب مرسى علم وتتسبب في إغلاق الطرق .. شاهد

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان : "أمطار غزيرة وصلت حد السيول تضرب مدينة مرسى علم وتتسبب في إغلاق الطرق".

وظهر في الفيديو أن هناك أمطارًا شديدة، في مرسى علم، ونتج عن هذه الأمطار، التي وصلت لـ السيول، لغلق الطرق.

وعن درجات الحرارة المتوقعة بحسب هيئة الأرصاد :

العظمى الصغرى

القاهرة 23 15

العاصمة الإدارية 23 14

6 أكتوبر 24 14

بنهــــا 23 15

دمنهور 22 15

وادي النطرون 24 14

كفر الشيخ 22 13

المنصورة 23 14

الزقازيق 24 15

شبين الكوم 23 15

طنطا 22 12

دمياط 22 15

بورسعيد 23 13

الإسماعيلية 25 17

السويس 24 15

العريش 24 13

رفح 23 12

رأس سدر 24 14

نخل 23 08

كاترين 22 05

الطور 28 16

طابا 26 15

شرم الشيخ 27 18

الإسكندرية 22 12

العلمين الجديدة 23 14

مطروح 21 11

السلوم 21 10

سيوة 23 09

رأس غارب 28 18

الغردقة 27 18

سفاجا 27 20

مرسى علم 28 19

شلاتين 28 23

حلايب 26 22

أبو رماد 26 22

رأس حدربة 25 22

الفيوم 23 13

بني سويف 24 12

المنيا 23 10

أسيوط 24 10

سوهاج 25 14

قنا 27 15

الأقصر 27 14

أسوان 28 15

الوادى الجديد 29 10

أبوسمبل 28 14