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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السيول تضرب مرسى علم وتتسبب في إغلاق الطرق .. شاهد

سيول
سيول

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان : "أمطار غزيرة وصلت حد السيول تضرب مدينة مرسى علم وتتسبب في إغلاق الطرق".

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أمطار ورياح وشبورة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

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وظهر في الفيديو أن هناك أمطارًا شديدة، في مرسى علم، ونتج عن هذه الأمطار، التي وصلت لـ السيول، لغلق الطرق.

وعن درجات الحرارة المتوقعة بحسب هيئة الأرصاد :
العظمى الصغرى
القاهرة 23 15
العاصمة الإدارية 23 14
6 أكتوبر 24 14
بنهــــا 23 15
دمنهور 22 15
وادي النطرون 24 14
كفر الشيخ 22 13
المنصورة 23 14
الزقازيق 24 15
شبين الكوم 23 15
طنطا 22 12
دمياط 22 15
بورسعيد 23 13
الإسماعيلية 25 17
السويس 24 15
العريش 24 13
رفح 23 12
رأس سدر 24 14
نخل 23 08
كاترين 22 05
الطور 28 16
طابا 26 15
شرم الشيخ 27 18
الإسكندرية 22 12
العلمين الجديدة 23 14
مطروح 21 11
السلوم 21 10
سيوة 23 09
رأس غارب 28 18
الغردقة 27 18
سفاجا 27 20
مرسى علم 28 19
شلاتين 28 23
حلايب 26 22
أبو رماد 26 22
رأس حدربة 25 22
الفيوم 23 13
بني سويف 24 12
المنيا 23 10
أسيوط 24 10
سوهاج 25 14
قنا 27 15
الأقصر 27 14
أسوان 28 15
الوادى الجديد 29 10
أبوسمبل 28 14

 

امطار هيئة الأرصاد امطار غزيرة اغلاق الطرق العاصمة الادارية

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