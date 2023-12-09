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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأمطار تصل القاهرة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الإثنين والثلاثاء

أمطار رعدية
أمطار رعدية

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أن الشبورة التي كانت تؤثر على البلاد خلال الأيام الماضية أصبحت خفيفة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، خلال صريحات تلفزيونية، أن الأمطار وصلت لـ الغزيرة والرعدية أمس، ولكن الأمطار اليوم ستقل عن أمس.

وأشارت إلي أن الأمطار الآن تتساقط على الإسكندرية، ولذلك على المواطنين توخي الحذر خلال الفترة المقبلة، لأنه سيكون هناك انخفاضات في درجات الحرارة.

وكشفت أن البلاد ستتأثر بحالة عدم استقرار في الأحوال الجوية يومي الأثنين والثلاثاء، وأن الأمطار ستكون رعدية، والثلاثاء ستكون ذروة التقلبات الجوية، وستصل الأمطار لـ القاهرة.

وقالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أنه من مساء أمس وحتى ساعات الليل شهدت محافظة الإسكندرية وفى بعض المناطق من شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ، وبعض المناطق من محافظة مطروح أمطار متوسطة ورعدية فى مجملها، وكانت غزيرة فى بعض الأماكن، واستمرت خلال فترات الليل.

وأضافت،  أنه من المتوقع اليوم أن تقل كميات الأمطار عن الأمس وتتحول الى أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق الموجودة فى سواحلنا الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومحافظات شمال الوجه البحري مثل شمال البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية بالإضافة الى بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم.

وتابعت: «لكن مجمل الأمطار اليوم لن تؤثر تمامًا على أى أعمال أنشطة يومية وستكون على فترات متقطعة من اليوم، كما أنه من المتوقع اليوم استمرار الانخفاض فى قيم درجات الحرارة».

وأكملت: «العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 22 درجة مئوية، وسنشعر بالأجواء الخريفية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد، وأجواء معتدلة تمامًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة الظهيرة مع وجود شدة لأشعة الشمس».
 

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة :


العظمى الصغرى

القاهرة 21 15

العاصمة الإدارية 21 13

6 أكتوبر 22 13

بنهــــا 21 14

دمنهور 20 14

وادي النطرون 22 13

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 22 13

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 22 14

دمياط 23 14

بورسعيد 22 13

الإسماعيلية 23 14

السويس 23 14

العريش 23 13

رفح 23 12

رأس سدر 24 15

نخل 23 10

كاترين 22 05

الطور 25 15

طابا 24 14

شرم الشيخ 27 18

الإسكندرية 22 13

العلمين الجديدة 23 14

مطروح 24 11

السلوم 20 08

سيوة 20 08

رأس غارب 27 17

الغردقة 27 18

سفاجا 26 19

مرسى علم 28 18

شلاتين 27 22

حلايب 26 21

أبو رماد 25 20

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 13

بني سويف 22 12

المنيا 22 10

أسيوط 23 11

سوهاج 24 14

قنا 26 14

الأقصر 26 13

أسوان 27 14

الوادى الجديد 26 09

أبوسمبل 27 14

الامطار الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الشبورة الاسكندرية درجات الحرارة

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