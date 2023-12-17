أمطار وشبورة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود يوم غد الإثنين، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أن تكون هناك شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

خبراء الأرصاد توقعوا أيضا أن تكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2.25 م والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 22 14

العاصمة الإدارية 22 14

6 أكتوبر 21 14

بنهــــا 22 14

دمنهور 22 13

وادي النطرون 22 14

كفر الشيخ 21 15

المنصورة 21 14

الزقازيق 22 15

شبين الكوم 22 14

طنطا 22 15

دمياط 23 14

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 23 13

السويس 23 11

العريش 23 11

رفح 22 10

رأس سدر 24 14

نخل 22 05

كاترين 20 03

الطور 25 13

طابا 22 14

شرم الشيخ 26 17

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 21 12

مطروح 22 12

السلوم 21 11

سيوة 22 10

رأس غارب 26 15

الغردقة 28 17

سفاجا 27 17

مرسى علم 28 18

شلاتين 28 21

حلايب 27 21

أبو رماد 28 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 22 11

بني سويف 23 11

المنيا 23 11

أسيوط 24 12

سوهاج 27 12

قنا 29 13

الأقصر 29 13

أسوان 29 15

الوادى الجديد 28 13

أبوسمبل 29 18



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:



العظمى الصغرى

مكة 31 20

المدينة 28 13

الرياض 23 11

المنامة 24 19

أبوظبى 27 18

الدوحة 26 19

الكويت 23 09

دمشق 15 03

بيروت 21 13

عمان 16 06

القدس 18 07

غزة 21 15

بغداد 20 05

مسقط 26 21

صنعاء 22 03

الخرطوم 34 20

طرابلس 18 13

تونس 16 13

الجزائر 13 12

الرباط 21 04

نواكشوط 27 12



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 07 04-

إسطنبول 11 04

إسلام آباد 20 04

نيودلهى 22 09

جاكرتا 33 25

بكين 05- 14-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 11 03

أثينا 14 05

روما 14 02

باريس 06 04

مدريد 12 00

برلين 09 06

لندن 13 11

مونتريال 10 01-

موسكو 02 01

نيويورك 16 03

واشنطن 12 01

أديس أبابا 23 10