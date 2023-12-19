أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاض في درجات الحرارة خلال فترة النهار، موضحة أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، أن الكتل الهوائية، تجعل قيم درجات الحرارة تنخفض، وأن البلاد تشهد سحب، وهناك فرص لـ سقوط أمطار على السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى أن الأمطار بدأت خلال الساعات الماضية، على بعض المحافظات، وهناك نشاط رياح، ليست محملة لـ الأتربة، ولا الرمال، ولكن تجعل المواطنين تشعر وانخفاضات في درجات الحرارة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلي أن درجات الحرارة في نهاية الأسبوع ستصل لـ 20 درجة، وأن البداية الرسمية لفصل الشتاء 21 من الشهر الحالي.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، المواطنين من الخروج من المنزل دون ارتداء الجاكت، مؤكدة أن البلاد تشهد انخفاض بدرجات الحرارة.

بيان بدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء:



العظمى الصغرى

القاهرة 22 14

العاصمة الإدارية 21 13

6 أكتوبر 21 13

بنهــــا 22 14

دمنهور 22 13

وادى النطرون 22 14

كفر الشيخ 21 13

المنصورة 21 14

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 21 13

دمياط 22 14

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 23 13

السويس 22 14

العريش 23 12

رفح 22 11

رأس سدر 25 14

نخل 22 10

كاترين 20 06

الطور 25 14

طابا 22 14

شرم الشيخ 26 17

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 21 12

مطروح 20 12

السلوم 18 11

سيوة 20 10

رأس غارب 25 15

الغردقة 25 16

سفاجا 26 16

مرسى علم 26 17

شلاتين 28 21

حلايب 26 21

أبو رماد 26 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 22 13

بني سويف 23 13

المنيا 23 11

أسيوط 24 11

سوهاج 25 12

قنا 25 13

الأقصر 26 14

أسوان 27 15

الوادى الجديد 25 13

