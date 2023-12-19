عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

أمطار
أمطار

 أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاض في درجات الحرارة خلال فترة النهار، موضحة أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، أن الكتل الهوائية، تجعل قيم درجات الحرارة تنخفض، وأن البلاد تشهد سحب، وهناك فرص لـ سقوط أمطار على السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية،  إلى أن الأمطار بدأت خلال الساعات الماضية، على بعض المحافظات، وهناك نشاط رياح، ليست محملة لـ الأتربة، ولا الرمال، ولكن تجعل المواطنين تشعر وانخفاضات في درجات الحرارة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلي أن درجات الحرارة في نهاية الأسبوع ستصل لـ 20 درجة، وأن البداية الرسمية لفصل الشتاء 21 من الشهر الحالي. 

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، المواطنين من الخروج من المنزل دون ارتداء الجاكت، مؤكدة أن البلاد تشهد انخفاض بدرجات الحرارة.

 بيان بدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء:


العظمى الصغرى
القاهرة 22 14
العاصمة الإدارية 21 13
6 أكتوبر 21 13
بنهــــا 22 14
دمنهور 22 13
وادى النطرون 22 14
كفر الشيخ 21 13
المنصورة 21 14
الزقازيق 22 14
شبين الكوم 22 14
طنطا 21 13
دمياط 22 14
بورسعيد 22 15
الإسماعيلية 23 13
السويس 22 14
العريش 23 12
رفح 22 11
رأس سدر 25 14
نخل 22 10
كاترين 20 06
الطور 25 14
طابا 22 14
شرم الشيخ 26 17
الإسكندرية 21 13
العلمين الجديدة 21 12
مطروح 20 12
السلوم 18 11
سيوة 20 10
رأس غارب 25 15
الغردقة 25 16
سفاجا 26 16
مرسى علم 26 17
شلاتين 28 21
حلايب 26 21
أبو رماد 26 20
رأس حدربة 27 21
الفيوم 22 13
بني سويف 23 13
المنيا 23 11
أسيوط 24 11
سوهاج 25 12
قنا 25 13
الأقصر 26 14
أسوان 27 15
الوادى الجديد 25 13
 

امطار رياح الامطار الأرصاد الجوية درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

خلي بالك.. حالات تعطي الحق للكهرباء في رفع العداد

حقيقة توقيع فيفا إيقافا جديدا للقيد على الزمالك

ترشيحاتنا

كمية كبيرة من الصواريخ.. سيارة تكشف عن وكر تصنيع الألعاب النارية بالفيوم

جبالي: عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية عكست وعي شعب مصر العظيم

قوات الاحتلال تشن هجوما بالمدفعية والمسيرات على مختلف المدن اللبنانية

جبالي للرئيس السيسي: أعانكم الله على المسئولية ووفقكم لما فيه الخير لأبناء مصر

الله سيذلكم.. جندي إسرائيلي منسحب من غزة يوجه رسالة قوية لبلاده| فيديو

أفضل 30 دعاء بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر لسعة الرزق والفرج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة صادمة| اعترافات برازيلية بضربة جزاء للأهلي.. وهذه مفاجأة التحكيم

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

للوقاية منه .. أسباب انخفاض ضغط الدم الشديد

مغني راب شهير في ورطة بسبب معجبة.. ماذا فعل؟

فيديو

اكتشفه علماء ألمان.. سر لوح اللعنة المخصص لاستحضار الشيطان| فيديوجراف

ظهور دببة الشمس وكائنات فضائية.. أغرب أحداث 2023

فيديو صادم لـ أمح الدولي بعد خسارة الأهلي أمام فلومينينسي

بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة .. وعود الرئيس السيسي للمصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ