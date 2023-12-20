عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة.. وتُحذر المواطنين من هذا الأمر

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

txt

أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

txt

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن اليوم قيم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار.

طقس اليوم الأربعاء


ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم تتأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على استقرار الأحوال الجوية وتلاشي فرص سقوط الأمطار، مضيفة أن اليوم يسود طقس لطيف شتوي على أغلب مناطق الجمهورية، بينما يسود طقس معتدل على المناطق الجنوبية، محذرة من أنه خلال فترة الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث تسجل الصغرى 13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والتي تعد أقل درجة تم تسجيلها.
 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه خلال فترة الليل تسود أجواء من باردة لشديدة البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس طقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية الاحوال الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

إقالات بالجملة من قناة الزمالك.. تفاصيل

خطوات عاجلة عقب الانتخابات الرئاسية.. كيف ستتحرك الدولة لحل الأزمة الاقتصادية؟

ترشيحاتنا

6 قرارات غير مسبوقة .. وزير المالية يعرض تفاصيل الحزم التحفيزية للإنتاج والتصنيع المحلى والتصدير

الصحف الكويتية اليوم| الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية.. غزة «أخطر مكان في العالم» للأطفال.. مصر: انتهاء مفاوضات سد النهضة ونحتفظ بحق الدفاع عن أمننا المائي

أول تعليق لنجم فيلم Fast X بعد وصوله مصر: أتمنى زيارة الرئيس السيسي

عبر مصر.. روسيا تعلن إرسال 18 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة

الشناوي: عودة ديانج ضرورية لوسط ملعب الأهلي أمام أوروا الياباني

إيصال المساعدات ووقف إطلاق النار.. أبرز ما دار في لقاء وزيري خارجية الأردن وبريطانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

تيريس جيبسون نجم فيلم Fast X في زيارة إلى مصر بصحبة محمد كريم

بالذهب والنايلون.. نحات بريطاني يشكل 3 ملوك صغار في عين إبرة| صور

تفاصيل انتهاء أزمة البصل| الكيلو نزل لـ20 جنيهًا.. وهذا ما سيحدث خلال أيام

فيديو

صلاح خارج القائمة.. تعرف على أغلي لاعبي العالم لعام 2023 /فيديوجراف

تيريس جيبسون نجم فيلم Fast X في زيارة إلى مصر بصحبة محمد كريم

تفاصيل مروعة لانهيار منزل في ناهيا بسبب التنقيب عن الآثار/فيديو جراف

«آيس كوفي».. صانع محتوى فلسطيني يثير الجدل بمقطع فيديو |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ