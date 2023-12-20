الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة.. وتُحذر المواطنين من هذا الأمر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن اليوم قيم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار.

طقس اليوم الأربعاء



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم تتأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على استقرار الأحوال الجوية وتلاشي فرص سقوط الأمطار، مضيفة أن اليوم يسود طقس لطيف شتوي على أغلب مناطق الجمهورية، بينما يسود طقس معتدل على المناطق الجنوبية، محذرة من أنه خلال فترة الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث تسجل الصغرى 13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والتي تعد أقل درجة تم تسجيلها.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه خلال فترة الليل تسود أجواء من باردة لشديدة البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية.