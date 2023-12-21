على مشارف الشتاء.. الأرصاد تحذر من موجة برد ورياح وتنصح بارتداء الكمامات

قالت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان عاجل، نحن الآن على مشارف فصل الشتاء المتوقع أن يبدأ يوم الجمعة المقبل.

وتوقعت هيئة الأرصاد انخفاضًا في درجات الحرارة، اليوم الخميس الموافق 21 ديسمبر، على كافة الأنحاء لتسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 20 درجة مئوية.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد أن يستمر الغطاء السحابي على شمال البلاد، الذى يعمل على حجب أشعة الشمس وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

وتكون الظاهرة المؤثرة خلال ساعات النهار هي نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، الذى يؤدى إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

كما أن الفرصة تكون مهيأة اليوم الخميس، لسقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلال جبال البحر الأحمر، وفق بيان هيئة الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر، وقلت عليهم ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 19 12

6 أكتوبر 19 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 20 13

وادي النطرون 19 12

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 20 13

شبين الكوم 20 13

طنطا 19 12

دمياط 22 15

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 21 12

السويس 20 13

العريش 21 12

رفح 21 11

رأس سدر 25 12

نخل 19 08

كاترين 16 04

الطور 24 12

طابا 22 13

شرم الشيخ 26 16

الإسكندرية 20 13

العلمين الجديدة 20 13

مطروح 18 12

السلوم 17 11

سيوة 17 10

رأس غارب 25 15

الغردقة 25 15

سفاجا 26 16

مرسى علم 26 16

الشلاتين 27 21

حلايب 25 20

أبو رماد 26 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 21 12

بني سويف 21 12

المنيا 22 10

أسيوط 23 09

سوهاج 23 12

قنا 25 14

الأقصر 26 13

أسوان 29 15

الوادي الجديد 26 12

أبوسمبل 28 14