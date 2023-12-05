أمطار رعدية وغبار.. الأرصاد السعودية تحذر من سوء الحالة الجوية لهذه المناطق

أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل رابغ والكامل، كما يتوقع أن تتأثر منطقة المدينة المنورة لتشمل ينبع والعيص والعلا وبدر ووادي الفرع، ومناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، كما يتوقع هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة، وتشمل المدينة المنورة والمهد والحناكية وخيبر.

وأشارت المديرية إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم وجدة وخليص وبحرة والليث والقنفذة وأضم والعرضيات وميسان، ومناطق حائل والباحة وعسير وجازان.

وأضاف المركز أن هذه الحالة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، ومكة المكرمة.

وأشار المركز في التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

ولفت المركز إلى أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.

وأضاف المركز أن ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب مع السحب الرعدية الممطرة.

وأفاد بأن حالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي، ومائج باتجاه مضيق باب المندب مع السحب الرعدية الممطرة.